Insolite : fan de NBA, Antoine Griezmann félicite Isaiah Thomas pour ce qu’il fait « pour les petits joueurs »

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Quand il ne sème pas le doute sur son avenir, Antoine Griezmann va voir des matches de NBA. Cette semaine, il s’est notamment rendu au TD Garden de Boston pour assister au cinquième et dernier match de la finale de conférence Est entre les Celtics et les Cleveland Cavaliers. L’occasion pour lui de rencontrer Isaiah Thomas et de le féliciter pour ce qu’il accomplit dans la Ligue du haut de son mètre soixante-quinze.





Un immense respect

Antoine Griezmann, la star de l’Atlético Madrid, raffole de NBA. On l’a par exemple récemment vu imiter la célébration de l’arrière J.R. Smith pour fêter un but qu’il avait marqué pour les Colchoneros. Il n’est donc pas étonnant de le voir traverser l’Atlantique pour vivre sa passion sur les parquets. Et y rencontrer les stars d’un autre sport que le sien. Il y a quelques jours, il a donc pu échanger quelques mots avec Isaiah Thomas, le franchise player des Boston Celtics. « Déjà bravo pour tout ce tu es en train d'accomplir » a glissé le footballeur, nourrissant un immense respect pour le meneur qui a démarré les Playoffs 2017 par une tragédie, le décès de sa sœur lors d’un accident de la route. Ce qui lui avait valu de nombreux hommages, y compris celui d’Antoine Griezmann.



« En tant que petits, il faut qu'on se soutienne »

Outre leur goût pour la balle orange, Isaiah Thomas et Antoine Griezmann partagent une caractéristique physique identique : ils font la même taille, 1m75, et sont petits, ce qui est moins un handicap dans le foot que dans le basket. Mais cela n’empêche pas la star américaine de briller dans sa discipline, un point commun qui lui faire dire, « Merci. Je fais de mon mieux ! En tant que petits, il faut qu'on se soutienne. » La réponse de Griezmann ? « Et j'ai beaucoup de respect pour toi avec tout ce que tu as traversé et ce que tu essaies de faire pour les petits joueurs ! »



« Continuons sur notre lancée ! »

Au final, il est assez drôle de voir deux talents s’échanger de belles paroles, ainsi que des encouragements, « Merci, j'essaie. Il faut juste qu'on essaie, en tant que petits, de continuer à être bons et c'est un grand honneur pour moi de te rencontrer. Continuons sur notre lancée ! » conclut, ainsi, Isaiah Thomas. Blessé, il a vu ses Celtics se faire éliminer par les Cleveland Cavaliers de LeBron James aux portes de la finale NBA. Il reviendra plus fort la saison prochaine.