Insolite : La Ferrari d'Ever Banega prend feu ! (vidéo)

Ever Banega n'a décidément pas de chance avec ses voitures. Blessé en février par son propre véhicule dont il avait oublié de serrer le frein à main, l'international argentin a de nouveau subi une mésaventure automobile.

L'Argentin de Valence Ever Banega va devoir s'acheter une nouvelle voiture : sa Ferrari 360 Modena est partie en fumée alors qu'il se rendait à l'entrainement.





Pas de chance !



Pauvre Ever Banega ! Entre lui et l'automobile, ce n'est pas tout à fait une histoire d'amour. Dernier ennui en date : sa Ferrari a pris feu ! Alors qu'il se rendait hier à l'entraînement, le milieu du FC Valence a aperçu de la fumée dans son rétroviseur. L'international argentin a juste eu le temps de s'arrêter et de sortir de sa voiture. Celle-ci a rapidement pris feu, pour se consumer presqu'intégralement.









Malheureux en voiture



A l'arrivée, il ne reste donc plus grand-chose de sa Ferrari 360 Modena, si ce n'est un tas de cendres. Et ce n'est pas la 1ère mésaventure automobile que subit Ever Banega. En février dernier, au moment de faire le plein de son 4x4, l'Argentin oublie de serrer le frein à main. , entraînant une indisponibilité de... 6 mois !







Heureusement pour Banega, son coéquipier à Valence Diego Alves passait par là, et a pu le conduire à l'entrainement pour alerter les pompiers. Quant à ce chat noir d'Ever Banega, il devra peut-être se résoudre au covoiturage. Aux risques et périls du chauffeur.