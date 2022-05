Insolite : La fille de José Mourinho provoque le buzz sur les réseaux sociaux

Présent à la cérémonie des GQ Awards, José Mourinho s’est fait voler la vedette par sa fille Mathilde. Légèrement vêtue, elle a affolé la twittoshpère.

Lionel Richie, Samuel L. Jackson, Jourdan Dunn, Emilia Clarke… Ce mardi soir, il y avait du beau monde à la soirée des GQ Awards. Pourtant, c’est la fille de José Mourinho, Mathilde, qui a été au centre de toutes les attentions…





Mathilde vole la vedette à José Mourinho

Mardi soir, à Londres, le magazine GQ organisait sa fameuse soirée de remise de prix. Pour faire plaisir à sa fille Mathilde, José Mourinho a accepté de l’accompagner. Une fois n’est pas coutume, l’entraîneur de Chelsea s’est alors fait voler la vedette par sa progéniture. Et pour cause, sa fille de 18 ans était vêtue d’une mini-jupe et d’une veste portée sans rien en-dessous. Une tenue sexy, contrastant avec le smoking de son père, José Mourinho.





La twittosphère s’affole

Face au décolleté ultra-plongeant de Mathilde Mourinho, les twittos ne sont pas restés de marbre. Ils ont alors multiplié les blagues, notamment sur la technique habituellement défensive du coach des Blues…





Mourinho tactiquement il l#39;a pas vu venir le décolleté de sa fille on sent qu#39;il est à cours de solution pic.twitter.com/0WNvpFSD4r dash; Hugo™ (@HugoGuillemet) 8 Septembre 2015

Mourinho sait que tu es en train de mater le décolleté de sa fille... 😂😂😂 pic.twitter.com/5sArW1BT07 dash; TeamFoot2015 (@TeamFoot_) 9 Septembre 2015

Sur chacune des photos Mourinho a le regard du mec qui sait que t#39;es en train de mater le décolleté de sa fille. pic.twitter.com/AqpBMpCDHj dash; Steve Macadam (@Saperlotteuh) 9 Septembre 2015

Je ne savais pas que José Mourinho avait une fille. Mais je suis ravi de l#39;apprendre.#10;🙈🙈🙈#10;#CoucouMatilde pic.twitter.com/SCNkqlMabU dash; Salon Football Club (@SalonFootClub) 9 Septembre 2015

La fille de Mourinho a l#39;air moins frileuse que les tactiques de son père à première vue. pic.twitter.com/4wkHtudiSW dash; Maitre Roda (@Quentin_Rostou) 9 Septembre 2015

Vous aussi la première chose qui vous a choqué c#39;est de voir le noeud papillon de Mourinho ? pic.twitter.com/jDrS4KNgxw dash; OMG its a Trap (@OMG_its_a_Trap) 9 Septembre 2015

José Mourinho et sa fille Matilde aux #GQAwards. Sympa. pic.twitter.com/IoGzxRjfP1 dash; MGDSHW (@Mogadishow) 9 Septembre 2015

La fille de Mourinho ne joue pas aussi défensif que son père pic.twitter.com/djGNjSm0pn dash; SiMo (@SiMo___H) 8 Septembre 2015