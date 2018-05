Insolite: Iker Casillas fête ses 37 ans et se prend pour Goku de Dragon Ball !

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Premier titre au Portugal pour Iker Casillas ! Arrivé au FC Porto en 2015 après 25 années au Real Madrid, des juniors jusqu'aux Galactiques, l'Espagnol a enfin débloqué son impressionnant compteur-titres avec les Dragoes en remportant la Liga Nos cette saison. Et les bonnes nouvelles s'enchaînent pour lui ces derniers jours.

Casillas, on lui parle de retraite, il nous Kamé Hamé Ha-mise direct



Le 17 mai, son club a annoncé la prolongation de son contrat pour une année supplémentaire. On verra donc Casillas sur les terrains encore en 2018-2019. Et samedi 20 mai, "San Iker" a fêté son 37e anniversaire (tandis que le Tchèque Petr Cech a fêté ses 36 ans). Sur les réseaux sociaux, il a franchi ce cap avec un message qui devrait plaire à beaucoup de fans de japanimation.

Iker Casillas a posté un message accompagné d'une vidéo. Dans la vidéo de neuf secondes, il apparaît durant les festivités du titre de Porto. Avec le maillot de son club sur le dos, il adresse un regard dur à la caméra. Le message, rédigé en espagnol, reflète une conversation entre deux personnes. Et on sent une belle référence au manga Dragon Ball d'Akira Toriyama. Voici la traduction:

- Salut ! On m'a dit que c'était ton anniversaire !

- Oui, tu es bien informé !

- Combien ?

- 37.

- Ouf ! Ça fait beaucoup pour jouer au football ! Tu devrais prendre ta retraite...

- Kamé Hamé Ha !

Peut-être pas un Super Saïyen, mais au moins un Super Gardien



Visiblement, il vaut mieux éviter de parler de retraite au gardien, sous peine de se prendre une attaque fatale de Saïyen. Notez qu'Iker Casillas a opté pour la version castillane de l'attaque. La plupart des fans préfèrent la version originale avec la formule "Kamé Hamé Ha !" qui accompagne l'emblématique technique de Dragon Ball. Mais en Espagne, la formule est parfois traduite en "On-Da Vital" (qui signifie "Vague d'énergie").

Bon, on peut trouver une certaine ressemblance physique entre Iker Casillas et Sangoku (ou Son Goku pour les puristes). La musculature n'est pas vraiment la même, mais au niveau du visage, pourquoi pas. Par contre, dans sa vidéo, Casillas reste "normal". Désolé, pas de transformation en Super Saïyen, pas de cheveux dressés, pas de halo jaune !

Sur Twitter, le post a plu en tout cas, avec plus de 23 000 likes. L'ancien joueur du Real Madrid Borja lui a répondu : "Fonce Goku! Tu prendras ta retraite quand tu seras plus vieux!" Les plus fins connaisseurs de l'univers de Sangoku, Vegeta, Sangohan & cie savent que les Saïyens ont une période juvénile très longue, donc on risque de voir Casillas jouer encore longtemps.

Cesc Fabregas, son ancien coéquipier avec la Roja, s'est voulu plus taquin: "Quel tweet lamentable! Mais bon anniversaire !"

La Liga espagnole, elle, semble bien d'accord avec la comparaison Casillas/Goku. "Ses arrêts ne sont pas de cette planète", a tweeté le compte officiel du championnat d'Espagne, avant de souhaiter un bon 37e anniversaire à l'ancien Merengue avec une vidéo de ses parades les plus spectaculaires.

Même l'entreprise japonaise Bandai Namco, qui exploite la franchise Dragon Ball en jeux vidéo, lui a adressé un message (en retard) avec un Kamé Hamé Ha dévastateur.



Bref... Encore un bon anniversaire, Goku ! Pardon, Casillas



PS : au fait, si Iker Casillas est Sangoku, d'après vous, dans le monde du foot, qui est Végéta ? Et plus important encore... qui est Yamcha ?