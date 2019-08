Insolite : John Carew star d'une série TV en Norvège

Devenu acteur, John Carew, l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais, cartonne dans une série norvégienne qui se déroule dans le milieu du… football.

Heimebane (Home Ground pour l'international) est la série phénomène du moment en Norvège.

Dans cette série, l'actrice Ane Dahl Torp (déjà à l'affiche de la série Okkupert, un autre succès norvégien), incarne Helena Mikkelsen, la meilleure entraîneure de football féminin de son pays qui décide de prendre en charge une équipe masculine de la première division norvégienne, le Varg IL. Bien évidemment, elle est fraîchement accueillie par les joueurs et les supporters mais elle va tout faire pour combattre les préjugés et se faire accepter.

Ane Dahl Torp partage la vedette avec John Carew, l'ancienne gloire du football norvégien qui avait notamment fait les beaux jours de l'Olympique Lyonnais (on se souvient encore de son but fantastique face au Real Madrid, au Bernabéu, en 2006).

"John Carew a une très bonne présence physique, et c'est une caractéristique importante à avoir en tant qu'acteur. Et nous avions besoin de quelqu'un qui a une expérience du football au plus haut niveau et qui soit crédible en tant que joueur de football" a déclaré John Fasting, le créateur de la série.

Heimebane/Home Ground est un tel succès que la série, qui comporte déjà deux saisons, a été prolongée pour une troisième saison !

Quant à John Carew, on pourra également le voir au cinéma en octobre 2019 dans un film produit par Disney, "Maléfique : Le Pouvoir du mal", aux côtés d'Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer et Elle Fanning !