Insolite : quand les joueurs du PSG croisent les super-héros du film Justice League

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

A quelques jours de la sortie du film Justice League, Warner Bros. et le PSG s'associent pour une vidéo promotionnelle assez étrange.

Warner Bros. et le PSG ont signé un drôle de partenariat ayant accouché d'une bande-annonce mélangeant les héros du film Justice League (le 15 novembre dans nos salles) et des joueurs du club de la capitale. Etrange.





Rendez-vous mercredi prochain

Le 15 novembre prochain, les super-héros DC Comics ont rendez-vous avec Justice League, une adaptation réunissant plusieurs figures emblématiques en forme de blockbuster qui misera tout sur le visuel. Naturellement, Warner Bros. assure une promotion massive et n'a pas hésité à associer son nom à celui du PSG pour une alliance assez improbable entre des justiciers masqués et des stars du ballon rond.







<strong>> VOIR LA BANDE-ANNONCE JUSTICE LEAGUE X PSG</strong>



Une star, un super-héros

Les figures emblématiques du PSG sont là : "Neymar rejoignant Batman sur les toits de Gotham, MBappe coursant Flash à la vitesse de l’éclar, Verratti doté de l’œil infrarouge de Cyborg, Cavani marquant avec Aquaman sous la mer ou encore Boulleau se battant aux côtés de Wonder Woman : les joueurs du Paris Saint Germain s’unissent aux super-héros de la Justice League". Au passage, le film sera projeté au Parc des Princes jeudi prochain pour les membres MyParis (via un jeu concours).





"Prôner des valeurs fortes"

Warner Bros. justifie l'alliance, "Les deux marques entendent ainsi unir leurs forces autour de grands événements sportifs et cinématographiques - mais aussi prôner des valeurs fortes, telles que la puissance, le courage et le respect, partagées à la fois par les Supers Héros de la Justice League et les joueurs emblématiques du club". De toute façon, il y a des super-héros partout : au cinéma, comme sur les terrains de foot.