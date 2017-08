Insolite : Kaka expulsé pour avoir plaisanté avec un adversaire [Vidéo]

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

La dernière journée de championnat de MLS a été dure pour Kaka. Son club s’est incliné face à New York sur le score de 3-1 et sa formation pointe désormais à la 8ème place. Mais surtout, la fin de la rencontre a vu le joueur de 35 ans être sévèrement expulsé malgré l’assistance vidéo demandée par l’arbitre.





Carton rouge malgré la vidéo et les réclamations des joueurs des deux équipes

On joue les derniers instants de la rencontre, et la tension entre les deux équipes a monté d’un cran. Sur le bord du terrain, une faute d’un joueur de New York a entraîné quelques petits accrochages entre les joueurs des deux formations. L’arbitre demande alors l’assistance vidéo pour déterminer ce qu’il s’est passé. Un joueur de chaque équipe est alors averti, et Kaka, qui semblait étranger aux faits reçoit lui un carton rouge !

Monsieur Gonzales, l’arbitre du match, a en effet jugé que le Brésilien Kaka avait agressé le Français Aurélien Collin, son ancien partenaire à Orlando. L’ancien Sedanais va même plaider la cause de Kaka, tout comme les coéquipiers du numéro 10 auriverde. Mais l’arbitre ne reviendra pas sur sa décision. Découvrez la séquence grâce à la vidéo ci-dessous issue du compte twitter de la Major League Soccer :





Même avec la vidéo, c'est tout de même l'arbitre qui prend ses décisions

Pour remettre les choses dans leur contexte il faut expliquer que Kaka et Collin sont de très bons mais depuis leur année passée ensemble entre 2015 et 2016 sous les couleurs d’Orlando. L’ancien joueur du Real Madrid a voulu blaguer avec son ami en lui passant la main sur le visage, au moment des petits accrochages que nous évoquions plus haut. Collin en a même rigolé comme on peut le voir sur les images de la MLS. Mais l’arbitre en a fait une interprétation complètement différente.

A ses yeux, Kaka a agressé l’ancien joueur de Sedan, et méritait donc une exclusion du terrain. Malgré la tentative d’explication du défenseur originaire des Yvelines qui a voulu défendre le meneur de jeu même s’ils n’évoluent plus sous les mêmes couleurs, Kaka a dû rejoindre les vestiaires un peu avant ses coéquipiers. Au final, malgré l’utilisation de la vidéo, l’interprétation des évènements reste entièrement humaine et donc sujette à l’erreur. Le ballon d’Or 2007, et champion du monde 2002 en a fait l’amère expérience.