Insolite : quand Kurzawa offre un maillot à un fan du PSG sur le périphérique

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Layvin Kurzawa, star du PSG, a fait montre d'un joli geste de générosité en offrant un maillot du PSG à un supporter alors qu'il roulait en voiture sur le périphérique.





La sollicitation des fans

Quand on est un joueur de foot d'un très grand club, il faut apprendre à être sollicité n'importe quand et parfois n'importe où. Layvin Kurzawa en a fait l'expérience sur le périphérique parisien alors qu'il était le passager d'une voiture. Un conducteur, visiblement supporter du PSG, lui a demandé un maillot par vitre interposée. Ce à quoi il a répondu favorablement malgré les conditions un peu extrêmes.



Donner un maillot sur le périphérique

En soi, le geste du défenseur français n'a rien d'extraordinaire puisque c'est monnaie courante dans le monde du football. Ce qui est plus exceptionnel, en revanche, c'est la manière. Car Kurzawa a bel et bien fait un cadeau à un fan alors qu'ils étaient chacun dans une voiture en train de rouler. L'échange a été immortalisé par l'international sur son compte Twitter et c'est une séquence aussi insolite que joyeuse.





"Merci mon frère"

En tout cas, le supporter est ravi d'avoir demandé à Kayvin Kurzawa un cadeau, même dans une situation parmi les moins propices pour le faire. Au final, si vous croisez la route du latéral, n'hésitez jamais à lui demander un maillot.