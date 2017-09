Insolite : L'équipe type des entraîneurs de la Ligue des champions

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

"Cette équipe en aurait battu plus d'une !" Voilà comment l'UEFA a présenté sur son site internet son équipe type des anciens joueurs qui sont devenus entraîneurs et participent cette saison à la Ligue des champions.



Un audacieux 3-5-1-1

Avec cette équipe originale, l'UEFA ne pouvait disposer ces anciens joueurs qu'avec un schéma tactique original : le 3-5-1-1.



Dans les buts, on retrouve Senol Günes, l'entraineur de Besiktas qui réalise un sans-faute avec des victoires contre Porto et Leipzig.



La défense centrale est composée Massimo Carrera (Spartak Moscou), Mauricio Pochettino (Tottenham) et Darko Milanic (Maribor).



Le latéral gauche est Giovanni van Bronckhorst (Feyenoord) et le latéral droit est Sérgio Conceição (FC Porto).



En sentinelle devant la défense, on trouve Pep Guardiola (Manchester City) avec devant lui deux milieux défensifs qui étaient très redoutés : Antonio Conte (Chelsea) et Diego Simeone (Atlético de Madrid).



Le poste de meneur de jeu revient bien évidemment à Zinédine Zidane (Real Madrid) tandis qu'Ernesto Valverde (FC Barcelone) est à la pointe de l'attaque.



Une C1 remportée par cinq joueurs !

Parmi les membres de cette équipe, cinq joueurs ont remporté la Ligue des champions : Pep Guardiola avec le Barça (1992), Antonio Conte et Massimo Carrera avec la Juve en 1996 (ce dernier ne jouant pas la finale), Zinédine Zidane en 2002 avec le Real Madrid et une reprise de volée légendaire et inoubliable et, enfin, Giovanni van Bronckhorst avec le Barça en 2006.



L'UEFA n'a cependant pas précisé qui est l'entraîneur de cette équipe. Mais en a-t-elle besoin ?