Insolite : L’étrange traduction de Cristiano Ronaldo en langue corse

Saviez-vous que Cristiano Ronaldo se disait Cristiano Disimula en corse ? Une traduction qui n'est, bien évidemment, pas gratuite...

Il arrive parfois qu’Internet donne lieu à des faits étranges. C’est le cas notamment de la traduction en corse du nom de Cristiano Ronaldo, la star du Real Madrid et de la sélection portugaise.





Cristiano Ronaldo en corse

Selon toute vraisemblance, Cristiano Ronaldo porte le même nom partout dans le monde. Mais pas en Corse à en croire le logiciel de traduction de Google, intégré au moteur de recherches du géant américain. En effet, des internautes se sont rendus compte qu’en sélectionnant la langue corse pour traduire Cristiano Ronaldo, alors cela ne donnait pas tout à fait Cristiano Ronaldo… En voilà une belle farce.









Cristiano Disimula

Ronaldo se dirait donc Disimula en corse, ce qui est bien évidemment une erreur - ou une mauvaise blague - car le mot « ronaldo » n’existe pas dans le dictionnaire. Pourquoi croire à un canular ? Tout simplement parce qu’en espagnol, disimular signifie feindre, ce qui ne manquera pas de rappeler le côté comédien un peu pleureur de l’attaquant portugais, surtout vrai au début de sa carrière quand il ne faisait que plonger en agaçant presque tout le monde.





Bug réparé ?

Dans tous les cas, si ce bug est des plus drôles et insolites, il semble, en partie, avoir été réparé à l’heure où nous écrivons ces lignes. D’après les informations de nos confrères de chez As, il ne touche pas que le footballeur puisque Shakira se disait « maniática » en corse, soit maniaque, tandis que paella donne toujours PAELLA, avec les majuscules de rigueur (ce qui n’existe pas dans la vie de tous les jours). La supercherie a assez duré.