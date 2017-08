Insolite : Quand LeBron James et Stephen Curry rejouent Barça-PSG

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Le coup d’envoi de l'affiche entre le PSG et l'ASSE a été donné par Stephen Curry, la star de NBA qui s’est vu offrir un maillot de Paris. Et LeBron James n’a pas tardé à répondre sur Instagram.

Dur à croire mais le match entre le PSG et Saint-Etienne a visiblement réveillé les hostilités entre les deux stars de la NBA que sont Stephen Curry et LeBron James. Présent au Parc des Princes, le meneur de jeu des Warriors était l’invité surprise du club de la capitale mais son apparition aurait poussé l’ailier de Cleveland à publier un message sur les réseaux sociaux.





Un coup d’envoi et un maillot pour Curry

Les supporters du PSG ont eu la belle surprise de voir Stephen Curry donner le coup d’envoi du match contre les Verts. Le joueur de basket a pu ainsi assister à la victoire des Parisiens et constater de plus près le talent de Neymar. Les deux hommes s’étaient déjà rencontrés il y a un an lorsque le Brésilien avait assisté à un match de Golden State et s'était vu aussi remettre un maillot de la star américaine.





Interrogé par l’équipe de PSG TV, Curry a confié son envie de découvrir le Parc des princes et a évoqué Neymar : « C’est un joueur très talentueux. Quand il est sur le terrain, on peut être sûr qu’il va se passer quelque chose. » Le meneur de jeu a aussi reçu un maillot floqué du numéro 30, le même qu’il porte avec Golden States.





Thanks to @PSG for having me out to see the win! What a wild, crazy environment to be part of. #oracleofsoccer Une publication partagée par Wardell Curry (@stephencurry30) le 25 Août 2017 à 14h46 PDT





LeBron lui répond avec un maillot du Barça

Etrangement, quelques instants après que les images de Curry au Parc ont fait le tour du monde, son grand rival LeBron James était à son tour actif sur Instagram. L’on pourrait penser à une simple coïncidence. Sauf que le basketteur de Cleveland y apparaît avec un maillot du FC Barcelone ! L’Américain de 32 ans est un fan des Blaugranas, même s’il est également actionnaire de Liverpool.

La photo de LeBron, cigare en bouche est accompagnée de ce message : « Même l’obscurité ne peut stopper ma lumière !! Double sens pour tous ceux qui peuvent suivre. » avec le hashtag « faire son possible pour l’excellence ». Une dédicace à Stephen Curry pour lui montrer que le Barça est supérieur au PSG ? C’est en tout cas la théorie de AS, journal madrilène… Mais la presse catalane y voit une autre signification.





Even the Shade can't stop my Shine!! Double entendre for y'all who can keep up! #striveforgreatness🚀 #savagemode😤 #LiveLaughLove🙂🤣❤️ Une publication partagée par LeBron James (@kingjames) le 25 Août 2017 à 15h55 PDT





LeBron James faciliterait le transfert de Coutinho vers le Barça !

Comme nous l’avons souligné, depuis 2011, le basketteur possède des actions dans le club de Liverpool. Selon El Mundo Deportivo, LeBron James ferait pression au sein du club de la Mersey pour que Coutinho rejoigne le FC Barcelone ! Il aurait demandé aux propriétaires des Reds, Fenway Sports Group (FSG), d’ouvrir les négociations avec l’équipe catalane afin de faciliter le transfert du Brésilien.

L’information a été reprise par quelques médias à l’international, mais même si LeBron est fan du Barça, une telle initiative reste cependant à confirmer, car il faudrait voir ce que Liverpool aurait à y gagner, hormis un joli chèque. En bon sportif, l’ailier de Cleveland sait mieux que quiconque, que l’argent ne compense pas toujours le départ du meilleur joueur d’une équipe.