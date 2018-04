Insolite – Lionel Messi à Valence grâce à la Casa de Papel

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Si vous n'avez pas encore entendu parler de la Casa de Papel, c'est que vous vivez probablement en ermite au fin fond d'une grotte du Larzac. La série espagnole, véritable phénomène mondial, raconte les aventures d'une équipe de braqueurs qui décide de s'attaquer à La Casa de Papel, l'équivalent de la Monnaie de Paris en France.



Recruter Messi avec l'argent du braquage

Et l'un des acteurs de la série, Enrique Arce, qui incarne Arturito, vient de révéler, avec malice, ce qu'il pourrait faire en braquant réellement la Casa de Papel : "Si je cambriolais la Casa de Papel, la première chose que je ferais serait d'acheter Lionel Messi pour le FC Valence".

L'acteur espagnol, natif de Valence, est en effet un grand fan du grand club espagnol et de Lionel Messi : "J'ai vu de nombreux matches du Barça et Messi est touché par la grâce. C'est un génie. J'adore le voir jouer. Même s'il joue pour l'équipe adverse, il vous fait vous lever de votre siège. C'est un artiste et je l'apprécie pour ça."

Kempes plutôt que Mendieta ou Villa

Enrique Arce a également révélé quel était son joueur préféré du FC Valence : "Les supporters valencians ne diront jamais que le meilleur joueur du club est Mendieta ou Villa. Le meilleur joueur de l'histoire du FC Valence est Mario Kempes. C'est lui que nous portons dans nos cœurs".



Par ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'un acteur de la série dévoile son amour pour le football. Úrsula Corberó, alias Tokyo dans La Casa de Papel, est fan du FC Barcelone (elle est née dans la cité catalane en 1989) et Jaime Lorente, qui incarne Denver, est un fervent supporter de l'Atlético de Madrid.