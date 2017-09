Insolite : Quand Lionel Messi s’amuse sur Instagram

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Le FC Barcelone ne s’entrainait que le vendredi dans la soirée pour préparer son match de samedi contre Getafe. Et dans la matinée, les enfants de Lionel Messi étant à l’école, la star argentine en a profité pour s’amuser en compagnie de sa femme Antonella. Il a publié le résultat sur Instagram !





Messi avec des oreilles de chat, ou de Koala

Après sa démonstration contre la Juventus Turin en Ligue des Champions en milieu de semaine, Lionel Messi a bien mérité un peu de repos. Chez lui avec son épouse, le numéro 10 argentin est apparu détendu et plein de fantaisie. Discret sur sa vie privée, le joueur du FC Barcelone s’est un peu dévoilé sur Instagram où il a utilisé les filtres de l’application.

On le découvre déguisé tout comme sa femme, avec des oreilles de chat notamment. Le tout accompagné de la légende « on s’ennuie quand les enfants nous manquent. » Le tout pour le plus grand plaisir de ses fans qui ont largement aimé sa publication !





Aburridos extrañando a los nenes 😂😂 Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi) le 15 Sept. 2017 à 3h10 PDT













La MSN est de retour… sur Instagram

Suite à ces photos de l’Argentin, en plus des fans qui ont adoré, il y a aussi deux autres personnes qui ont apprécié l’initiative de Lionel Messi ! Si l’on en croit les captures d’écran de plusieurs internautes, Luiz Suarez et Neymar ont eux aussi à leur tour publié des photos d’eux avec des filtres instagram !

L’occasion pour les nostalgiques de la MSN du FC Barcelone de revoir les trois attaquants qui faisaient les beaux jours des Blaugranas jusqu’à l’an passé de nouveau ensemble. Ce n’est bien sûr pas l’équivalent de leurs belles actions sur les pelouses, mais c’est presque aussi agréable à regarder !