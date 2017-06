Insolite - Lionel Messi va ouvrir un parc d’attractions en Chine

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Ah ça, Cristiano Ronaldo ne l’a pas (encore ?). Selon Mediapro, Lionel Messi lancera prochainement un parc d’attractions portant son nom. L’inauguration est prévue pour 2019 en Chine. L’Argentin songerait-il à l’après ?







Messi Experience Park

La Chine est plus que jamais en train de devenir la nouvelle nation du football. Non content de proposer des ponts d’or à certaines stars pour augmenter son aura, le pays va accueillir le Messi Experience Park, un parc d’attractions aux couleurs du monde du football et plus spécifiquement au nom de Lionel Messi, l’un des meilleurs joueurs de l’Histoire. L’Argentin du FC Barcelone s’est associé à Mediapro et au groupe de télévision chinois Phoenix Group pour concrétiser un projet en préparation depuis deux ans et qui devrait devenir réalité en 2019, à Nankin.



Pensé pour la famille

Le Messi Experience Park sera pensé pour une expérience à vivre en famille et s’étendra sur 50 000 mètres carrés, dont la moitié sera composée d’espaces publics. Le leitmotiv sera de « stimuler la connaissance et la passion envers la jeunesse chinoise du football ». En plus d’une vingtaine d’attractions, 12 000 mètres carrés seront dédiés à la pratique du sport. David Xirau, à la tête de Mediapro, indique, « Nous n’allons pas faire un projet européen en Chine et prendre en considération les différences culturelles. Nous allons parler de Leo Messi mais avec le prisme chinois et pour les Chinois. » Présent lors de la présentation, Lionel Messi confie, « Je suis ravi et surpris qu’ils aient pensé à moi pour ce projet. Son ampleur a l’air immense et je pense que le peuple va l’apprécier énormément. »





Sur les traces de Ronaldo

Même si la démarche est loin d’être la même, voir le nom de Messi associé à un projet extra-football fait énormément penser à l’empire qu’est en train de se construire Cristiano Ronaldo, à une échelle moindre bien évidemment. En effet, le Portugais est à la tête d’un business et d’une marque qu’il décline à l’envie : vêtements, hôtelleries ou encore salles de sport. Mais la star du Real Madrid doit forcément donner des idées aux autres.