Insolite - Manchester United : le jour où Anderson s'est moqué d'Arsenal

Dans les colonnes d'ESPN, Anderson est revenu sur ses années passées à Manchester United et notamment les matches face à Arsenal. Il n'en garde visiblement que des bons souvenirs.





"Tuons Arsenal"

Arrivé à Manchester United en provenance du FC Porto, Anderson a joué pas moins de treize matches face à Arsenal, toutes compétitions confondues (Premier League, FA Cup et Ligue des Champions). Pour un bilan très, très positif : sept victoires, trois défaites et trois matches nuls. C'est l'équipe contre laquelle il a le plus joué et il se souviendra toute sa vie de l'état d'esprit qu'affichaient les Red Devils face aux Gunners. "Tuons Arsenal" se disait-il avec ses coéquipiers.





"J'ai toujours été bon contre eux"

Quadruple champion d'Angleterre et vainqueur de la Ligue des Champions avec les Red Devils, Anderson raconte, "Fergie m'alignait toujours contre Arsenal car j'ai toujours été bon contre eux. Park Ji-Sung jouait toujours contre Arsenal lui-aussi. Ji tuait toujours Arsenal. Ronnie aussi. En trois passes on était devant à attaquer. But". Il se souvient d'un match en particulier, "Nous les avons battu 8-2 à domicile [en 2011]. Je crois que personne n'avait fait une seule erreur ce jour-là".





Une anecdote

Nostalgique, il revient enfin sur une anecdote comme seul Manchester United en a le secret, "Après que nous ayons inscrit six buts, j'ai commencé à les chambrer avec le ballon. Et le manager a dû me remplacer !". On reconnaît bien là Six Alex Ferguson.