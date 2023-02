Insolite : Messi et Ronaldo servent à préserver l'environnement !

Pour lutter contre les jets de cigarettes dans la rue, une association écologique a installé une poubelle originale servant à savoir qui est le meilleur entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo !

Et si l'écologie permettait de savoir qui est le plus fort entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ? C'est en tout cas ce que propose l'association écologique Hubbub grâce à une poubelle originale.





Messi contre Ronaldo : votez avec votre cigarette

Basée en Angleterre, Hubbub est une association écologique luttant contre la pollution. Les membres de l'association ont lancé l'opération "Neat Streets" (Rues propres) afin de lutter contre les fumeurs qui jettent leurs mégots par terre.



Pour cela, Hubbub a mis en place des cendriers originaux dans les rues de Londres : chaque cendrier propose aux fumeurs de répondre à une question grâce à son mégot de cigarette. Et pour que ça marche, Hubbub propose tout simplement de départager Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Et visiblement, pour les fumeurs londoniens, CR7 est plus fort que Messi.



Smokers in the UK think Ronaldo is a better footballer than Messi. Does that mean Ronaldo wins the Butt D#39;Or? pic.twitter.com/t85ANkJvdl dash; Hubbub (@hubbubUK) 3 Septembre 2015

Hubbub ne s'adresse pas qu'aux fans de foot et propose de répondre à des questions diverses et variées comme "Qui va gagner la Coupe du monde de rugby ?", "Préférez-vous regardez la F1 ou le tennis ?" etc.