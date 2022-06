Insolite : Mino Raiola s’achète l’ancienne maison d’Al Capone

Après avoir touché une commission approchant les 25 millions d’euros grâce au transfert de Paul Pogba, Mino Raiola s’est porté acquéreur de l’ancienne villa d’Al Capone à Miami.

Mino Raiola est un homme qui pèse.

EL MERCADO DE SU VIDA. Mino Raiola se compró la mansión de Al Capone en Miami. https://t.co/qU8WugGKXB pic.twitter.com/A7Dyf8AU1O dash; Pasión Fútbol (@PasionFutbolFC) 16 août 2016

Panorama.it: Raiola spends £7m of his £20m Pogba commission on Al Capone#39;s Miami mansion. #ScarfaceRaiola pic.twitter.com/ZCTfiLNDQ2 dash; M.A.J (@UItraSuristic) 17 août 2016

Un été chargé pour Raiola

Mino Raiola n’aura pas le temps de s’ennuyer dans cette demeure composée de. Entre deux juteux transferts, l’agent pourra se prélasser dans sa piscine ou siroter un cocktail sur son bateau.

Quoi que l’on puisse dire, Mino Raiola aura bien mérité sa nouvelle villa. Et pour cause, l’Italo-Néerlandais n’aura pas chômé cet été. Il a notamment participé au transfert le plus cher de l’histoire (105 + 5 millions d’euros) en vendant Paul Pogba à Manchester United. C’est également lui qui est à l’origine des arrivées de Zlatan Ibrahimovic et d’Henrikh Mkhitaryan chez les Red Devils. L’agent n’est peut-être d’ailleurs pas en vacances puisqu’il pourrait gérer un éventuel départ de Blaise Matuidi du PSG.