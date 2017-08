Insolite : Neymar et les Brésiliens réinventent le tennis ballon !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

C'est l'histoire de quatre brésiliens, trois sont joueurs de football au PSG et un au Real Madrid. Ils rentrent dans un vestiaire de football et ils y découvrent une table et un ballon. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils inventent un jeu et commencent à jouer !





Joga Bonito, le tennis ballon Do Brazil !

Décidément les Brésiliens ont la technique dans le sang. A en croire les images publiées sur le compte twitter de Neymar, les joueurs de la sélection brésilienne ne cessent de jouer au ballon et d’exposer leur technique balle au pied en toute circonstance. Mais d’abord plus de précisions. La scène se passe dans les vestiaires de la sélection brésilienne. Neymar, Thiago Silva, Dani Alves et Marcelo ont décidé de jongler avec un ballon et de se faire des passes. Jusque-là rien d’inhabituel me direz-vous.

Sauf qu'ils profitent de la présence d'une table ronde pour corser un peu le jeu. En résumé, le quatuor s'affronte en équipe de deux (Marcelo et Thiago Silva contre Neymar et Dani Alves) en se faisant passer la balle comme dans un tennis ballon, sauf que le ballon avant de parvenir au duo adverse doit rebondir sur la table dont la surface n'est pas bien grande ! On vous laisse juger de leur talent dans la vidéo ci-dessous !













Les vestiaires de foot, lieu de démonstration technique

La bonne ambiance règne dans le vestiaire auriverde, et cet exercice ne surprend même pas quand on connaît la tendance qu’ont les Brésiliens à toujours vouloir jouer et jongler. Les quatre coéquipiers de la sélection font ici preuve d’ingéniosité, mais aussi de talent et d’adresse pour enchaîner les passes.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Neymar se prête à un tel jeu, il y a quelques mois il avait défié certains footballeurs sur un exercice de jongle et de passes sur un mur, qui n’était pas à la portée du premier venu. D’ailleurs Enzo Zidane avait relevé le défi assez habilement, nous en avions parlé dans les pages web de telefoot.fr. A ce sujet, un autre Zidane, Luca, a aussi montré sa technique aux côtés de Marcelo et de Keylor Navas comme vous pouvez le voir ci-dessous ! Décidément, dans les vestiaires de foot, les démonstrations d’adresse technique se multiplient !