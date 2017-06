Insolite : Neymar défie ses compatriotes

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

En vacances aux Etats-Unis, l'attaquant du FC Barcelone s'amuse tout en restant au milieu des projecteurs.



Téléfoot, l’After - Le Buzz : La grosse chute de Neymar

Neymar, maitre ès challenge



Exempté des deux matches amicaux du Brésil, dont le choc face à l’Argentine de Lionel Messi ce vendredi, Neymar continue de prendre du bon temps aux Etats-Unis. Avant d'assister au match 3 des Finales NBA entre les Warriors et les Cavaliers mercredi dernier, l’attaquant brésilien était ainsi l’invité du Jimmy Kimmel’s Show. Le Brésilien en a été quitte pour un challenge (marquer un but au-dessus d'Hollywood Boulevard) qui a déjà fait le tour de la toile. Les challenges, la star du FC Barcelone en raffole et n'hésite pas en être à l'initiative comme en atteste la vidéo postée cette semaine sur son compte Instagram. Face à un mur blanc, le Brésilien s'est livré à un exercice de style et de jongles pas à la portée du premier venu. Et a invité dans la foulée ses compatriotes Marcelo, Coutinho, Ronaldinho ou encore Robinho (pas les premiers venus) à en faire de même. A ce jour, seul le latéral gauche du Real Madrid à relever le défi. Avec brio.

Challenge for u guys / Desafio pra vocês 😂😂😂 @lucaslima @phil.coutinho @arthurgl_ @denilsonshow @dejesusoficial @robinho @ronaldinho @marcelotwelve Une publication partagée par Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) le 6 Juin 2017 à 15h28 PDT

Steve Nash s'invite au jeu



Ce challenge, plutôt sympathique, n'est d'ailleurs pas à l'abri de prendre de l'ampleur. Ce jeudi, le Blaugrana a ainsi reçu une réponse extérieure assez inattendue. C’est en effet Steve Nash, l’ancien meneur des Phoenix Suns, de Dallas Mavericks et des Los Angeles Lakers, qui s'est essayé à l'exercice. Et le moins que l’on puisse dire c’est l’ex-MVP de la NBA est aussi à l'aise avec ses mains qu'avec ses pieds. Pour le Canadien également, le défi est relevé haut la main.