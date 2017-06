Insolite : Neymar se prend pour un super héros !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Il est tellement rapide qu’il est difficile de le stopper une fois lancé. Sa vitesse est son principal atout et il enchaine les mouvements à un tel ryhtme, qu’il est parfois compliqué de saisir ce qu’il vient de faire. Oui, il est question de Neymar… Mais la description correspond aussi au super-héros Flash, dont l’identité secrète est Barry Allen comme les téléspectateurs de la série Flash sur TF1 le savent bien ! Voilà le point commun entre le footballeur et ce personnage de fiction… Sans oublier qu’ils ont posé ensemble très récemment !









Neymar dans la Justice League ?

Non retenu par la sélection brésilienne, Neymar se détend comme il le peut. Actuellement présent aux Etats-Unis, l’attaquant du FC Barcelone profite de ses congés comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux. Quand il ne défie pas ses amis dans un concours de jongles, Neymar est en mode « touriste ». Et c’est à cette occasion qu’on a pu le voir prendre la pose avec le super-héros Flash de la Justice League ! Ou plutôt quelqu’un qui a endossé le costume du « speedster écarlate » de Central City.

Sur la photo présente sur son compte Instagram, le joueur Auriverde indique qu’il vient « de voir la bataille de la Justice League pour Metropolis » ! Après une tentative au cinéma dans le film XXX, allons nous voir Neymar combattre Lex Luthor, le Joker ou Darkseid aux côtés de Flash, Batman et Wonder Woman ?





Just toured the new Justice League Battle For Metropolis @sixflagsmagicmountain - it’s going to be a must ride! #justiceleague #thrillcapitaloftheworld Une publication partagée par Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) le 8 Juin 2017 à 13h59 PDT









Neymar, le spectacle avant tout !

Mais le Brésilien n’en oublie pas le football, rassurez-vous ! Présent aux Etats-Unis pour ses congés, Neymar a rappelé qu’il joue au football, et il a tenu à la démontrer dans l’une des émissions les plus populaires du pays, le Jimmy Kimmel Live ! Même si le « soccer » n’est pas le sport préféré des Américains (au moins dans sa version masculine), le joueur du Barcelone a fait le spectacle en tentant de marquer un but depuis le toit d’un immeuble !

On vous déconseille fortement de tenter cela chez vous, mais on vous encourage à regarder la performance de Neymar… qui a cependant dû s’y reprendre à trois fois pour réussir. Le super-héros a encore un peu de travail pour atteindre la perfection !