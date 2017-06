Insolite : la nouvelle vidéo d'Hatem Ben Arfa !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Cette saison avec le PSG Hatem Ben Arfa n’a pas le même temps de jeu qu’avec l’OGC Nice la saison précédente. Peu utilisé par Unai Emery, l’attaquant a déjà lancé sa préparation estivale afin d’arriver au top physiquement pour la reprise en juillet. Et c’est avec une vidéo qu’il s’est exprimé…





« Rendez-vous au mois de juillet »

Annoncé comme la recrue star du PSG lors du précédent Mercato estival il y a un an après une saison très réussie avec l’OGC Nice, Ben Arfa n’est jamais parvenu à convaincre Unai Emery de lui donner plus de temps de jeu. Titulaire à seulement 5 reprises cette saison, le numéro 21 du club de la capitale ne baisse cependant pas les bras.

Dans une vidéo postée sur son compte instagram ce mardi, on y voit un Ben Arfa se préparer physiquement en vue de la reprise dans quelques semaines. Malgré le décor de vacances, le Parisien n’est pas là pour se reposer, et il se montre très actif dans ses exercices. Accompagné de la chanson « Only God can judge me » de Tupac, « HBA » conclue d’ailleurs ce petit film par ces mots « Rendez-vous au mois de juillet. » Visiblement, il est prêt à revenir au top physiquement pour la reprise du championnat.





Avec le PSG ou ailleurs ?

Mais sous quelles couleurs ? Les arrivées de Draxler, Guedes, et Lo Celso cet hiver (tous dans des postes offensifs qu’aurait pu occuper Ben Arfa) posent la question de son avenir au Parc des Princes. Si Unai Emery restait l’entraîneur du PSG comme l’a réaffirmé Nasser Al Khelaïfi récemment, l’on peut croire que la situation de Ben Arfa serait toujours problématique.

Il n’est évidemment pas exclu que l’entraîneur espagnol change d’avis à son sujet. Mais l’hypothèse d’un départ demeure crédible, d’autant plus que dans sa vidéo il ne précise pas que son rendez-vous en juillet sera avec le PSG… La reprise des vice-champions de France est cependant prévue pour le 4 juillet. Affaire à suivre donc.





