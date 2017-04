Insolite - OL : quand un troll de Memphis Depay se retourne contre lui

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Memphis Depay, très actif sur les réseaux sociaux, avait préparé la rencontre face à Lorient avec un petit troll partagé sur Twitter. Une blague qui s’est retournée contre lui après la défaite de l’Olympique Lyonnais au Parc OL…





« Du poisson au menu »

Les Lorientais sont surnommés les Merlus et Memphis Depay a voulu s’en amusé quelques minutes avant le coup d’envoi entre l’Olympique Lyonnais et Lorient. Sur son compte Twitter, le jeune néerlandais a partagé la photo d’un lion posant sa patte sur un pauvre petit poisson, l’accompagnant du message, « Fish on the menu… Du poisson au menu… » Ce petit troll laissait à penser qu’il envisageait un match facile pour son équipe, face à un adversaire qui lutte pour le maintien. Sauf que les Gones ont essuyé une lourde défaite à domicile…



« Attention aux arêtes »

Tel est pris qui croyait prendre. Au sortir de la victoire obtenue au Parc OL, Lorient n’a pas manqué de répondre à Memphis Depay, soulignant l’arrogance de Memphis Depay par un simple : « Attention aux arêtes ». Pris à son propre piège, le joueur lyonnais réfléchira peut-être à deux fois avant de prendre de haut le futur club qu’il affrontera. C’est, en tout cas, une belle leçon pour lui, même si elle n’effacera pas l’échec de samedi soir.



Guingamp et Bordeaux renchérissent

Le plus drôle, dans cette histoire, c’est que Lorient n’a pas été le seul à répondre à Memphis Depay. En effet, après les matches du samedi soir, Guingamp puis Bordeaux ont également trollé l’Olympique Lyonnais en affirmant que son stade était très accueillant. Les deux clubs s’étaient imposés, comme les Merlus, au Parc OL.