Insolite : Pato rate un but tout fait ! (vidéo)

Lors du match de championnat brésilien opposant Goias et les Corinthians, Alexandre Pato a raté un but qui paraissait tout fait. L'ancien attaquant du Milan AC n'a peut-être pas encore retrouvé toute sa confiance.

Alexandre Pato était présenté il y a quelques années comme un futur crack, la nouvelle perle du football mondial. Aujourd'hui âgé de 23 ans, il tente de se relancer avec les Corinthians... et rate ce genre d'occasion. Le chemin sera long d'ici la Coupe du monde 2014, à laquelle l'attaquant espère participer sous le maillot auriverde.



Pato fait le plus dur

Dans cette rencontre de championnat brésilien qui se termine sur le score de 1-1, les Corinthians auraient pu arracher la victoire si Alexandre Pato s'était montré un peu plus adroit. Sur cette action de la seconde période, l'attaquant est en effet parfaitement lancé en profondeur et élimine judicieusement le gardien de Goias. Mais au moment de conclure, Pato envoie une mine au-dessus de la barre.



Le Mondial en point de mire

Depuis qu'il est rentré au Brésil, en janvier dernier, pour retrouver du temps de jeu après les galères connues au Milan AC, Alexandre Pato a inscrit 7 buts en 17 matches disputés avec les Corinthians. Le joueur espère renouer avec son meilleur niveau assez rapidement afin de réintégrer la sélection brésilienne et participer au Mondial 2014 organisé au pays.



Espérons pour Alexandre Pato qu'il pourra convaincre le sélectionneur Luiz Felipe Scolari de lui redonner sa chance.