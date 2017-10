Insolite : Guardiola veut que ses joueurs prennent des cours d’anglais

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Contre Naples, savez-vous combien il y avait de joueurs anglais inscrits sur la feuille de match côté mancunien ? Sur les 18 noms choisis par Guardiola, 4 sont anglais : Delph, Sterling, Stones, et Walker. En clair, moins d’un quart de l’effectif a l’anglais comme langue maternelle. Alors comment communiquer avec un entraîneur espagnol dans un groupe composé de Belges, Portugais, Français, Allemand, Argentins, Espagnols, Brésiliens, Chiliens ou Ivoiriens ? Pep Guardiola a son idée.





Des examens d’anglais obligatoire pour les non-britanniques

Visiblement, l’ancien entraîneur du FC Barcelone souhaite que l’anglais soit la langue officielle de Manchester City. Vous pourriez penser que cela est logique pour un club de Premier League. Mais pour être sûr que tout le monde comprenne les consignes et communique au mieux sur la pelouse, Pep Guardiola souhaiterait que tous ses joueurs qui n’ont pas les compétences nécessaires en anglais prennent des cours et passent des examens !

L’anecdote a été révélée par l’Argentin Otamentdi au micro de Fox Sport Radio : « Pep est très exigeant sur le fait qu’on étudie l’anglais, parce que les réunions sont dans cette langue. En Décembre j’ai un examen. »









L’un des secrets de la réussite de Guardiola révélé

La réussite actuelle des Citizens serait-elle due à une meilleure communication entre les joueurs ? Otamendi confie que Pep Guardiola cherche en effet à instaurer une bonne entente dans son groupe, et cela ne passe seulement par l’utilisation d’une langue commune comme le révèle l’Argentin : « Après les matches, nous sommes obligés de manger ensemble. La nutrition et le reste sont importants car nous jouons constamment. Guardiola est très à cheval sur les menus. […] Il fait tout cela pour que nous puissions être le plus performant possible. Ces choses aident l’équipe à bien fonctionner. Il est omniprésent et pas seulement au niveau du football. Il se renseigne toujours pour savoir comment les choses se passent avec notre famille et le reste. »