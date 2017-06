Insolite : Petite rivalité entre Ronaldo et Messi sur les réseaux sociaux

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

La finale de la Ligue des Champions a donné lieu à de nombreux détournements sur Internet. Et dans l'un d'entre eux CR7 envoie un doux message à son éternel rival Lionel Messi...

Le spectacle avait bien sûr lieu sur la pelouse de Cardiff lors de la finale de la Ligue des Champions entre le Real et la Juventus. Mais sur les réseaux sociaux, on a pu également assister à de jolies choses, avec notamment les pro-Ronaldo qui voyaient dans le succès madrilène une domination sur Messi. Et visiblement le numéro 7 Merengue a apprécié !





Ronaldo "like" une photo qui ridiculise Messi !

Les supporters du Real ont encore en tête le Clasico d'avril et la victoire barcelonaise à Bernabeu acquise dans les arrêts de jeu grâce à un but somptueux de Messi. La célébration du numéro 10 blaugrana (qui avait retiré son maillot pour le montrer aux fans catalans qui avaient fait le déplacement) n'avait pas plu aux aficionados merengue.









Et ceux-ci ont de la rancune puisque l'un d'entre eux a réutilisé cette image pour en faire un photo montage très inventif. Au lieu du maillot du Barça, Messi y tient le Ballon d'Or qu'il remet à Cristiano Ronaldo ! Mais le plus étonnant est que ce dernier a "liké" cette image sur Instagram ! En quête d'un nouveau Ballon d'or après cette saison extraordinaire, le double buteur de la finale y voit peut-être un signe annonciateur de la suite...









Ronaldo : « J’ai une bonne relation avec Messi »

Ce « like » a fait parler mais ne doit pas faire oublier les récentes déclarations du numéro 7 madrilène envers Lionel Messi il y a quelques jours. Interrogé par Fox Sports Argentina, Cristiano Ronaldo s’était exprimé sur ses rapports avec la star argentine avec le plus grand respect : « Je ne suis pas ami avec Lionel Messi, mais nous sommes des compagnons de jeu. Nous avons partagé beaucoup de moment ces dernières années lors des remises de trophées et j’en conclus que j’ai une bonne relation avec lui. Nous n’allons pas dîner ensemble mais nous nous respectons. Notre entente est cordiale.»

Courtois envers le quintuple Ballon d’Or, le Portugais a même confessé être admiratif du jeu de la Pulga : « Sur le terrain son jeu me plait. Il est clair qu’il me plait oui ! J’aime regarder tous les bons joueurs et il en fait partie, c’est un crack, je prends beaucoup de plaisir à le voir jouer. »