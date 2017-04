Insolite : pourquoi Di Maria fait mine d’utiliser un téléphone quand il marque un but ?

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Les immenses stars du football ont toujours leur façon à eux de célébrer leurs buts. Le saut conquérant de Cristiano Ronaldo, les cabrioles d’Aubameyang, l’imitation d’une panthère de Gomis, la danse de Griezmann,… Angel Di Maria, lui, fait mine de passer un appel téléphonique après avoir fait trembler les filets. Mais pourquoi ? Il raconte au micro de beIN Sports.





« C’est pour ma fille »

La célébration d’Angel Di Maria n’est bien évidemment pas dûe au hasard. C’est un geste qu’il réalise à l’intention - et à la demande - de sa fille, avec qui il converse beaucoup par téléphone à cause de l’éloignement lié à sa vie professionnelle. Il raconte, « C’est pour ma fille. En général, je suis peu à la maison avec les entraînements, les matches, les déplacements en Argentine. Donc, chaque fois que je marque, je fais ce geste avec le téléphone. On parle surtout au téléphone avec ma fille. Elle voulait que je fasse ça et ce que nous demandent nos enfants, on le fait. »





Fini le cœur ?

Il y a encore quelques mois, Angel Di Maria fêtait ses réalisations en formant un cœur avec ses mains, une autre manière de rendre hommage aux êtres qui lui sont chers. Il n’a d’ailleurs pas oublié cette célébration, « Je cours avec le cœur et, ensuite, je fais ce geste (celui du téléphone). » Sur le terrain, l’Argentin n’oublie pas sa famille et on imagine qu’elle est une source de motivation pour lui.



Il finit très bien la saison

Méconnaissable en début de saison car émoussé par la Copa America disputée quelques semaines auparavant, Angel Di Maria est en train d’enchaîner les performances de haut vol. Il explique qu’il s’est ressourcé en Argentine, auprès des siens donc, et cela lui a fait du bien pour entamer l’année 2017 de la meilleure des manières. Si le PSG va mieux depuis janvier au sortir d’un début compliqué avec Unai Emery, il n’y est pas totalement étranger. On peut constater que tout est lié : quand il se sent bien dans sa vie personnelle, Di Maria donne tout. Et plus il donnera, plus il aura l’occasion de faire ce joli geste pour sa fille.