Insolite : pourquoi Neymar a-t-il posé une chaussure sur son front pour fêter son but ?

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Neymar a célébré son but face à Amiens d'une drôle de façon. Mais il y a une explication derrière et elle n'a rien à voir avec le fait qu'il s'agissait du nouveau crampon de Nike.

En demi-finale de Coupe de la Ligue, Neymar a gratifié l'assistance d'une célébration très spéciale, façon otarie. Pourquoi ?





Fêter un but

Lors du match de Coupe de la Ligue entre Amiens et PSG, Neymar s'est fendu d'une célébration très particulière après avoir inscrit un penalty. Le Brésilien s'est effectivement empressé de retirer l'une de ses chaussures afin de la poser sur sa tête, comme le ferait une otarie avec un ballon. Nike, son sponsor, n'aura pas manqué d'apprécier ce geste et cette image aperçue partout depuis qu'elle a été immortalisée. Mais il y a en réalité une explication simple derrière…



Une explication simple

Si Neymar a posé sa chaussure droite sur son front, ce n'était pas seulement pour faire parler. Sur son compte Instagram, le Brésilien a expliqué qu'il voulait avant tout rendre hommage à Joao Celso Moraes, l'un de ses amis. Ce dernier est, ainsi, un maître quand il s'agit de poser un verre de bière sur son front lors de soirées arrosées. Un joli clin d'œil de la part de la star du PSG.





Un joli coup de publicité

Mais, que Neymar le veuille ou non, sa célébration très spéciale a fait le tour de la planète et, coïncidence, la chaussure arborée est un nouveau modèle qui avait été dévoilé quelques jours auparavant. Une belle publicité pour la marque Nike et soit de quoi faire une pierre deux coups, avec la victoire en prime.