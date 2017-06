Insolite : le premier but de Cristiano Junior à Bernabeu !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

En marge de la présentation de la Ligue des Champions à Bernabeu, les joueurs étaient présents avec leur famille. Et le fils de CR7 s’est distingué comme son papa en montrant son joli sens du but !

Cela fait maintenant quelques temps que Cristiano Ronaldo expose certains des exploits footballistiques de son fils sur les réseaux sociaux, démontrant l’habilité de son enfant dans l’exercice du coup franc. Mais dimanche soir à Madrid, tous les spectateurs présents ont pu se rendre compte du talent précoce de Cristiano Ronaldo junior.





Dans les pas de son père

Double buteur et héros de la finale contre la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo a reçu à Madrid un accueil fantastique pour fêter la Duodecima du club. Mais le plus bel hommage pour CR7 est peut-être venu de son jeune garçon qui a ébloui les spectateurs présents par son sens du dribble et du but comme son père quelques jours plus tôt contre Buffon !





S’amusant sur les cages du Santiago Bernabeu avec d’autres enfants, il a ainsi pu inscrire son premier but à Madrid ! En regardant les images, on distingue un certain style au jeune footballeur, qui efface avec facilité ses deux jeunes adversaires. Est-ce que ce sont les prémices d’une carrière en devenir similaire à celle de son illustre papa ?













Déjà talentueux sur coup-franc

Précédemment, la rédaction de Téléfoot.fr vous avait parlé du talent du jeune garçonsur coups de pied arrêtés, comme son papa. Sur Instagram, Cristiano Ronaldo avait en effet montré des vidéos de son fils très habile dans l’art du coup franc, presque aussi doué dans cet exercice que le numéro 7 madrilène ! Et déjà une similitude dans la gestuelle faisait penser à son père.

Etant donné que le vainqueur de la Ligue des Champions prend beaucoup de plaisir dans cet exercice, on comprend mieux l’intérêt de son enfant pour les coups de pied arrêtés. Le constat est valable aussi pour sa « réalisation » à Bernabeu où il dribble dans un petit périmètre deux joueurs, un peu comme peut le faire son papa. Qui sait, ces images serviront peut-être un jour pour illustrer les débuts de Cristiano Junior, future star du Real Madrid…





My man ❤️️ Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano) le 4 Juin 2017 à 17h28 PDT