Insolite : Le président de l’Inter confond son club avec le Milan AC

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Erick Thohir est un homme d’affaire indonésien, qui est devenu le président de l’Inter Milan depuis presque 4 ans. Suite au rachat de l’Inter en octobre 2013 pour 300 millions d’euros, il n’est pas parvenu à hisser le club lombard au sommet du football italien, ce que les fans intéristes lui reprochent. Et ses récentes déclarations ne risquent pas de faire grimper sa côte de popularité.





« Je suis un fan de l’Inter depuis qu’ils ont recruté le trio néerlandais… »

Erick Thohir a donc fait une belle gaffe lorsqu’il a été interviewé par Metronews en Indonésie. Interrogé sur les raisons de son choix de devenir président de l’Inter, il a répondu qu’il était un supporter de longue date des Nerazzurri : « Acquérir un club de football n’est pas une simple question de business, vous devez aimer l’équipe. Je suis un fan de l’Inter depuis qu’ils ont recruté le trio néerlandais et puis ensuite avec l’arrivée de Ronaldo. Mais je veux remercier le Président Moratti de m’avoir donné l’opportunité d’être le premier président étranger de cette équipe. »













Il confond Van Basten, Rijkaard et Gullit avec Klinsmann, Matthaus et Brehme

Sa déclaration est bien maitrisée pour mettre en avant son amour du football et de son club, à une seule exception près. Et elle est de taille. Les trois Néerlandais en question sont Marco Van Basten, Franck Rijkaard et Ruud Gullit qui ont signé au Milan AC dans les années 80, et non pas chez le voisin de l’Inter Milan ! Erick Thohir écrira un tweet par la suite pour expliquer son erreur : « Evidemment je faisais référence aux trois joueurs allemands et non néerlandais. »

Il est possible de lui accorder le bénéfice du doute puisque l’Inter a en effet recruté un trio célèbre avec les Allemands Jurgen Klinsmann, Lothar Matthaus et Andreas Brehme sensiblement à la même période. Et à ceux qui pensaient que la confusion est possible puisque « Dutch » signifie néerlandais en langue anglaise qui est proche de « Deutsche » le mot germanique qui signifie allemand, sachez que l’interview était en langue indonésienne, et que Erick Thohir parle de « trio belanda » comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous… Et nous avons cherché, belanda signifie bien néerlandais… Il lui faudra travailler un peu ses classiques pour rentrer dans les bonnes grâces des supporters intéristes !

.