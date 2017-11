Insolite : quand Raymond Domenech se fait troller par le FC Nantes

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Raymond Domenech a commenté avec humour la défaite du FC Nantes face au PSG alors que Claudio Ranieri avait prévu de garer deux bus devant la cage de son équipe. Il s'est pris le retour du bâton.





"Pas un mais deux bus"

Claudio Ranieri ne se faisait pas d'illusion avant le match face au PSG. Il sait que le club de la capitale ne joue pas dans la même cour que son FC Nantes et, en conférence de presse, il avait confié avec le sourire, "Il ne faudra pas un, mais deux bus… car je suis italien". Au final, malgré sa tactique ultra défensive employée et le courage de ses hommes, les Canaris ont encaissé quatre buts et concédé une lourde défaite.



Domenech joue au troll

En parfait observateur du football, Raymond Domenech, ancien sélectionneur de l'Equipe de France, n'a pas manqué de commenter la rencontre. Via Twitter, il a confié, "Finalement, la stratégie double bus de la Mercedes n'a pas fait mieux que toutes les petites 2CV. PSG 4 NANTES 1." Il s'agit bien évidemment d'un troll et le consultant s'est pris le retour du bâton. Avec un troll là-aussi.





"Pas le mieux placé pour parler de bus"

Le community manager du FC Nantes s'est donc permis de répondre à Raymond Domenech en lui rappelant l'un des épisodes les plus sombres de sa carrière : la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud et l'affaire Knysna. "Pas sûr que vous soyez le mieux placé pour parler de bus". Et paf.