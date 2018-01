Insolite - Real Madrid : le drôle de look de Sergio Ramos

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Présent lors de la défaite du Real Madrid face à Villarreal, Sergio Ramos arborait un drôle de look dans les tribunes de Bernabeu.

Présent dans les tribunes de Santiago Bernabeu, Sergio Ramos a assisté à la défaite du Real Madrid. S'il n'a pas pu aider son équipe, il a au moins fait parler de lui par son look très… spécial.





Un look spécial

Sergio Ramos est un grand amateur de mode. Tout au long de sa carrière, le défenseur central n'a cessé de changer de look, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. Récemment, l'Espagnol a opté pour un bouc finement taillé mais ce n'est pas sa pilosité faciale qui a interpellé lors du match entre le Real Madrid et Villarreal, perdu par les Merengue. En effet, Ramos portait une tenue qui ne laissera personne indifférent.



Du bleu, une casquette, des chaussettes blanches…

Pour regarder le match, Sergio Ramos s'est donc habillé avec un long manteau bleu, un polo bleu, un pantalon gris, un pull gris, des chaussures bleues, des chaussettes blanches très remontées et une casquette bleue. L'alliance donne un résultat très étrange et ne manquera pas d'attirer les trolls. En tout cas, il était suffisamment fier de son accoutrement pour poster une photo depuis son look Instagram.





Bientôt de retour

Eloigné des terrains depuis début janvier en raison d'une blessure contractée durant un entraînement, Sergio Ramos ne devrait pas tarder à faire son retour à la compétition. Les plus optimistes espèrent d'ailleurs le voir samedi prochain pour le match de Liga face au Deportivo La Corogne. Gageons qu'il fera du bien à son équipe, actuellement embourbée dans une crise sportive et qui a plus que jamais besoin d'un leader comme lui pour se remettre dans le droit chemin.