Insolite/ Real Madrid : Sergio Ramos se met au rap !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Double tenant du titre en C1, le Real Madrid a l’opportunité de rentrer encore plus dans l’histoire de la Ligue des Champions avec un troisième succès consécutif contre Liverpool le samedi 26 mai prochain. En attendant, Sergio Ramos a choisi une option originale pour se préparer en se glissant dans la peau d’un rappeur !





SR4, le nom de scène de Ramos

Les liens entre football et musique sont nombreux, et beaucoup de rappeurs citent les plus grands talents du ballon rond dans leurs chansons. Certains font même des apparitions dans les clips de hip-hop. Mais là Sergio Ramos est allé encore plus loin.

Le numéro 4 merengue a en effet publié sur ses réseaux sociaux un extrait d’une chanson de rap qui revient sur les triomphes du capitaine de la Casa Blanca. Ci-dessous l’on vous propose de retrouver l’un des meilleurs défenseurs du monde avec le pseudo SR4, dans un rôle auquel l’on n’aurait pas pensé immédiatement !













« Le meilleur défenseur du globe » et « le MVP de la Champions League »

Lorsque l’on tend l’oreille, l’on réalise que Sergio Ramos revient sur ses réussites dans l'extrait du titre qu'il interprète. L’Espagnol a en effet un palmarès incroyable aussi bien en club qu’en sélection. Le joueur formé au FC Séville a tout simplement tout gagné avec la Roja ou avec le Real Madrid, et il est en lice pour soulever pour la troisième fois consécutive la Ligue des Champions cette année avec le Real Madrid.





La Coupe aux grandes oreilles est d’ailleurs un sujet abordé dans son rap puisqu’en toute modestie, il se considère comme le « MVP de la Champions League » ou encore « le meilleur défenseur du globe » allant aussi à dire qu’avec les cheveux longs (qu’il avait au début de sa carrière) ou avec une barbe (qu’il aborde à présent) « ce garçon est d’une autre compétition. »

Il reste à savoir si Sergio Ramos qui dit avoir d’autres titres en réserve sur son compte Instagram, publiera d’autres chansons en cas de succès en Ligue des Champions ou lors de la Coupe du Monde.