Insolite : Ronaldo encore papa et Messi se marie !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Décidément ces deux légendes du football ne se quittent plus ! Hasard du calendrier, ce mois de juin va être très particulier pour le Portugais et l’Argentin sur un plan purement personnel !

Déjà qu’ils ne se quittent plus pour le palmarès du Ballon d’or, voilà qu’ils se rejoignent aussi lorsqu’il s’agit de leur vie privée ! Cristiano Ronaldo et Lionel Messi vont connaître un mois de juin très festif avec de très jolis événements pour les deux stars du Ballon rond !





Des jumeaux pour l’un…

Les deux grandes stars du football international ont donc en effet fait parler d’elles ces derniers jours, mais une fois n’est pas coutume, ce n’est pas pour des records, des trophées ou des performances incroyables sur la pelouse ! Les deux hommes ont eu le bonheur de passer un nouveau dans leur existence, mais chacun de leur côté ! Pour Cristiano Ronaldo, la presse portugaise a en effet annoncé qu’il était de nouveau papa. Le numéro 7 du Real aurait eu une petite fille et un petit garçon qui répondraient au nom d’Eva et Mateo ! Rappelons qu’il a déjà un garçon de six ans qui répète les exploits footballistiques de son père!







Et un mariage pour l’autre !

Pour l’Argentin du FC Barcelone, les nouvelles sont tout aussi bonnes avec un mariage avec Antonella Roccuzzo à la date du 30 juin, soit 6 jours après l’anniversaire de Lionel Messi. Et cette célébration explique par ailleurs son absence des dernières listes de la sélection albiceleste pour se consacrer aux préparatifs ! Pour info, l’union aura lieu à Rosario, leur ville natale. Rappelons que le couple a déjà deux enfants, Thiago 4 ans et… Mateo, 1 an. Encore un point commun entre les deux hommes ! Le Portugais ne sera en tout cas présent à ce mariage, dans la mesure où à cette date, il disputera la Coupe des Confédérations avec le Portugal.