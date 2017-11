Insolite - Ronaldo : "Je veux sept enfants et autant de Ballons d'Or"

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Dans un entretien accordé à l'Equipe, Cristiano Ronaldo s'est confié sans détour sur ses ambitions personnelles et sportives, liées par un seul et même chiffre : le sept. Ainsi, le Portugais veut autant d'enfants que de Ballons d'Or. Sept de chaque, donc.





"Je veux sept enfants et autant de Ballons d'Or"

A l'heure où nous écrivons ces lignes Cristiano Ronaldo est l'heureux papa de quatre enfants et aussi le titulaire de quatre Ballons d'Or, avec un cinquième qui devrait lui être décerné d'ici peu. La star du Real Madrid parvient dès lors, pour le moment, à accorder ses violons. Mais le Portugais est un homme gourmand et il en voudra toujours plus. "Je veux sept enfants et autant de Ballons d'Or. Ca veut donc dire que je ne compte pas m'arrêter là. Tant que je jouerai, j'ambitionnerai de gagner tout ce que je peux gagner. Là, mon rêve, c'est le cinquième Ballon d'Or. Et, l'an prochain, il y en aura un autre à aller chercher" explique CR7.





"Les enfants c'est la vie"

Cristiano Ronaldo est gaga de ses enfants. Il suffit de surveiller les réseaux sociaux pour s'en rendre compte, "Je suis vraiment heureux d'être ainsi entouré. Ces enfants, je les ai désirés. Je vais vous dire : pour moi, une vie sans enfant ne veut rien dire. J'ai la chance d'en avoir quatre. Quand tu vieillis, les enfants deviennent un soutien pour toi. J'ai souvent dit que j'en voulais sept et…" explique le Portugais. Est-ce qu'il y aura un potentiel talent du football parmi ses enfants ? L'avenir le dira.





"Il y a un peu plus de désordre à la maison"

Le quotidien de Cristiano Ronaldo a bien évidemment beaucoup changé depuis qu'il a accueilli Cristiano Jr. mais cela le rend heureux, "Je ne vous cache pas que tout est un peu différent. Il y a un peu plus de désordre à la maison. Plus de bruit également. Mais j'adore ça" révèle le papa comblé, heureux et épanoui.