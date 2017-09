Insolite : Suspendu pour avoir mangé sur le banc des remplaçants !

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Souvenez-vous de Wayne Shaw. Ce gardien remplaçant de Sutton United est devenu célèbre la saison dernière à l'occasion d'un match de FA Cup contre Arsenal pour son surpoids. Et à cause de ce match, il vient d'écoper d'être suspendu ! Explications.

En février 2017, Téléfoot vous avait raconté l'histoire de Wayne Shaw, le gardien remplaçant de Sutton United, âgé de 45 ans et pensant 120 kilos. A l'époque, son équipe s'apprêtait à jouer contre Arsenal en FA Cup. Et même si Wayne Shaw est resté sur le banc des remplaçants, il vient d'être suspendu deux mois à cause de son appétit d'ogre pendant le match…



375 livres d'amende pour avoir mangé pendant le match !

Lors de la fameuse rencontre contre Arsenal (victoire des Gunners 2-0), Wayne Shaw avait mangé une part de tourte. L'image avait fait le tour du monde et fait rigoler la planète football.



Mais la Fédération anglaise n'a pas apprécié ce geste et vient de condamner Wayne Shaw a une amende de 375 livres soit 410 euros, et d'une suspension des terrain pour deux mois. Et ceci pour une raison bien précise. Car si le règlement ne donne aucune indication sur le grignotage pendant les matches, les joueurs, en revanche, n'ont pas le droit d'influencer les paris.



Wayne Shaw voulait juste plaisanter…

Or, à l'occasion de ce match, un bookmaker avait proposé un pari sur la possibilité de voir Wayne Shaw manger une tourte pendant le match. La cote pour ce pari était alléchante : 8 contre 1. Et les investigations de la Fédération anglaise ont prouvé que le joueur était au courant ce pari. Wayne Shaw s'est défendu en affirmant qu'il voulait juste faire une plaisanterie : "Tous les remplaçants étaient entrés et on était menés 2-0. Je voulais faire marrer les gens".



Une plaisanterie ratée car Sutton United avait en plus licencié Wayne Shaw après l'ouverture de l'enquête de la Fédération anglaise...