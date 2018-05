Insolite : Southampton laisse un message sur Tripadvisor !

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Vainqueur d'un match décisif dans la course au maintien à West Bromwich samedi dernier (0-1), le club des Saints est reparti de la cité anglaise non sans laisser un message sur le site de conseils touristiques Tripadvisor. Un message à l'humour typiquement british.

Non content d'avoir envoyé West Bromwich Albion par le fond samedi dernier, le club de Southampton s'est gentiment moqué de l'établissement dans lequel il avait initialement réservé son séjour.



Un déplacement perturbé



A l'abord de l'un des matches les plus importants de la saison le week-end passé, tout avait plutôt mal commencé pour le club de Southampton. En déplacement à West Bromwich pour y affronter WBA, qui jouait sa survie sur cette rencontre, le club des Saints (17e et premier non relégable) a dû parer au plus pressé pour se loger, la faute à une annulation de leur réservation la veille du match dans l'hôtel dans lequel il était censé séjourné. La faute, officiellement, à une épidémie de virus dans le bâtiment hôtelier. Une épidémie qui, mystérieusement, n'a touché que les chambres des clients arrivant du sud de l'Angleterre et porteurs du maillot rayé rouge et blanc.



Southampton envoie WBA en Championship



Cette contrariété de dernière minute n'ayant visiblement pas perturbé la formation de Mark Hugues - elle s'est imposée 1 but à 0 et a condamné WBA à la relégation en Championship - , le club de Southampton s'est fendu d'un message à caractère hautement humoristique ce mercredi sur le célèbre site d'avis et conseils touristiques Tripadvisor. Un message à l'humour 100% anglais cela va sans dire que vous pouvez découvrir ci-dessous.

"Nous ne prévoyons pas de revenir de sitôt"



Pour ceux qui ont du mal avec la langue de Shakespeare voici le message traduit en français : "Nous avions réservé ici pour un voyage très important, mais nous avons vu notre réservation annulée 24h avant notre arrivée, apparemment à cause d’un virus. Nous avons été très surpris surtout que les autres réservations des clients ne semblaient pas avoir été affectées et donc pas annulées. Suite à ce contretemps, nous avons dû trouver une alternative très rapide pour notre groupe et nous avons choisi le Vale Resort. L’hôtel n’offrait pas tous les services dont nous avions besoin – très loin de notre lieu de rendez-vous – mais le staff a été super et nous le recommandons vivement. Heureusement, cette expérience n’a pas eu d’impact sur notre voyage. Notre rendez-vous s’est très bien passé. Nous ne prévoyons pas de revenir ici de sitôt."