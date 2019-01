Insolite : quand les stars du football anglais surprennent leurs fans

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Avec les réseaux sociaux, les supporters peuvent suivre au plus près les aventures de leurs joueurs préférés. Deux fans de Paul Pogba et Georginio Wijnladum ont d'ailleurs vécu des expériences assez insolites.

Cette saison, Paul Pogba et le Néerlandais Georginio Wijnaldum sont deux des meilleurs milieux de terrain de Premier League. Mais pour une fois, ce ne sont pas leurs compétences sur le terrain qui ont attiré l’attention mais leur gentillesse avec leurs supporters, avec à chaque fois des rencontres assez insolites.





Wijnaldum surprend un fan qui publie un tweet à son sujet

Imaginez que vous rencontriez l’un de vos joueurs préférés qui a embarqué sur le même vol que vous. C’est l’histoire qui est arrivé à un jeune supporter anglais de Liverpool qui quittait Amsterdam en avion. Il se met alors à tweeter « je suis sûr à 99% que Georginio Wiljnaldum est à bord de mon vol », trop timide pour aller voir directement le milieu batave.

Mais ce dernier s’est rendu compte qu’il avait été repéré. Le Néerlandais a alors décidé de partager sur Instagram le moment insolite où le supporter twittait à son sujet comme vous pouvez le voir ci-dessous ! Une fois que l'avion a atteri, Georginio Wijnaldum a toutefois accepté de poser avcc le jeune supporter.













Les parents d’un fan de Manchester ne reconnaissent pas Paul Pogba mais posent avec lui

Nate Patrick est un commentateur australien fan de Manchester United. Jusque là rien d’anormal. Sauf qu’en début de semaine il reçoit des messages de ses parents qui voyageaient en train en Angleterre lui racontant qu’un jeune homme parlant anglais avec un accent français est venu s’excuser dans l’hypothèse où lui et ses amis faisaient trop de bruit. Il leur propose de prendre une photo pour se faire pardonner, ce qui étonne le couple qui ne reconnaît pas la personne voulant poser avec eux…

C’est en envoyant la photo à leur fils qu’ils apprennent qui était l’individu en question : leur fils journaliste basé en Australie reconnaît immédiatement Paul Pogba et Nemanja Matic qui ont eu la délicatesse de prendre une photo avec le couple… Ce à quoi Nate Patrick a répondu sur whatsapp puis publié dans un tweet qui est devenu viral : « Mes parents sont dans un train avec l’intégralité de l’équipe de Manchester United et ils n’ont aucune idée de qui ils sont ! » puis « L’homme avec son bras autour de papa est Paul Pogba, le joueur de foot le plus cher au monde, et le vainqueur de la Coupe du Monde ! »