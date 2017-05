Insolite : Quand Thomas Meunier s’improvise présentateur météo

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Il ne s’était pas passé grand-chose, encore, durant la finale de la 100e Coupe de France entre le SCO d’Angers et le PSG. Fort heureusement, Thomas Meunier a fait le spectacle à la mi-temps en apparaissant dans le bulletin météo d’Anaïs Baydemir.





Une séquence pleine d’humour

On savait déjà que Thomas Meunier était à l’aise devant la caméra. Il l’a plusieurs fois démontré dans la zone mixte. En revanche, on ne connaissait pas encore ses talents de présentateur météo, qu’il a démontrés à la mi-temps du match entre le PSG et le SCO d’Angers dans le cadre de la finale de la Coupe de France. Invité surprise d’Anaïs Baydemir, le latéral belge, forfait pour la rencontre, a donné les conditions météorologiques au Stade de France.



« Il va faire pétant chaud »

« Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir au Stade de France, un ciel variable, quelques nuages mais pas de risque, ne vous inquiétez pas. Une température de 25 degrés avec des ressentis à 28. Il va faire pétant chaud, je vous préviens. Le vent de secteur nord à 10 km/h avec des fameuses rafales. Faites attention, cela peut être dangereux. » nous explique Thomas Meunier, qui semble d’ores et déjà préparer sa reconversion. En tout cas, on dirait qu’il a fait ça toute sa vie.





Un peu d’autodérision

« C’est travaillé cet accent belge ? » lui demande Anaïs Baydemir. « Non, non, c’est naturel » répond l’intéressé ne manquant pas d’autodérision. La présentatrice non plus, d’ailleurs, au moment de comparer sa taille à celle du footballeur.