Insolite: un fan norvégien de Liverpool appelle sa fille YNWA

Par Francois TOUMINET

Un couple de Norvégiens vient de prénommer leur fille YNWA. YNWA, soit les initiales de "You'll Never Walk Alone", le chant mythique des Reds de Liverpool.

Chaque millésime offre son lot de prénoms plus ou moins originaux. Ce couple de Norvégien vient de placer la barre très haut.



YNWA, une évidence



La passion mène à tout et parfois à la déraison même si l'on se gardera bien de juger cette histoire venue toute droit de Norvège. De Sandfjord précisément, ville de 60 000 âmes dans le sud du pays. C'est là-bas que vit Kent Roger Solheim, supporter des Reds de Liverpool devant l'éternel, avec sa femme Carine Heum. Quand cette dernière est tombée enceinte au début de l'été dernier, Kent a eu une sorte de révélation: sa fille s'appellera YNWA ou ne s'appellera pas. Oui YNWA, l'acronyme, pour les non-initiés, de "You'll never walk alone" (Vous ne marcherez jamais seul), le chant mythique de Liverpool qui résonne dans Anfield Road avant chaque rencontre. Un stade ou, soit dit-en passant, Kent n'a jamais mis les pieds. "J'ai commencé à essayer de la convaincre l'été dernier lorsque l'on a appris que nous aurions une fille. Nous avons décidé de lui donner un nom chacun. Moi qui ait suivi Liverpool toute ma vie, j'ai voulu l'appeler YNWA."CQFD.

"Nos amis trouvent ce prénom jokie"



Restait à convaincre sa moitié. "Carine n'était pas forcément contre l'idée même s'il a fallu la convaincre de l'orthographe. Une petite discussion a suffi pour qu'elle donne son accord." Le nom inhabituel - prononcez "Unn-wah"avec l'accent norvégien - n'a pas non plus choqué leur entourage. Le père de Kent a notamment validé l'idée: "Les gens qui s'intéressent beaucoup au football en connaissent la signification mais les autres, nos amis notamment, trouvent juste que c'est un prénom plutôt jolie. Seuls les supporters de Manchester United sont un peu plus réticents." Autant dire que Kent, qui a reçu son premier kit de supporter de Liverpool à trois mois, en a cure.





Pour info, YNWA Sofie, premier enfant du couple, est né le 1 janvier dernier et pesait 3,6kg. Les parents se portent toujours bien.