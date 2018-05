Insolite : Un maillot de football Versace pour près de 500 euros

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

La célèbre maison de couture Versace vient de faire son apparition dans le l'univers des équipementiers. Et Versace propose ni plus ni moins que le maillot de football le plus cher !

Il est rare de voir la Haute-couture s'intéresser au monde du football. Mais Versace est peut-être en train de changer la donne en proposant pour la première fois dans ses collections un maillot de football.

Ce maillot 100% polyester, qui a un côté résolument rétro et sent bon le football des années 80, et est à dominante blanche comme l'indique Versace dans son communiqué : "T-shirt à manches courtes et panneaux en jersey technique blanc. Col ras du cou en maille côtelée contrasté noir et blanc. Rayures noires et images dorées et rouges imprimées à l'avant. Bande à logo noire et blanche aux coutures latérales et aux manches raglan. Passepoil rouge aux revers. Coutures ton sur ton."

Mais pour acquérir ce maillot, il va falloir casser sa tirelire : il est vendu sur internet pour un montant de 495 euros. Petit bonus : les frais de port son offerts. Mais honnêtement, à ce prix-là, on s'imagine mal jouer avec.