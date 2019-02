Insolite : Un supporter a couru 87 marathons pour suivre son équipe !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Scott Cunliffe est un supporter du club de Burnley, septième lors de la saison précédente mais qui joue le maintien cette année. Passionné de course à pied, et œuvrant pour des associations caritatives, l’Anglais de 44 ans a décidé de réunir ces deux intérêts autour de son amour pour son club de toujours





Il se rend à chaque déplacement de son club en courant !

Cette semaine la BBC a réalisé un reportage sur les actions pour le moins insolites de ce supporter de Burnley. Scott Cunliffe a lancé le «runawaychallenge » qui consiste à se rendre à chaque rencontre à l’extérieur de Burnley en courant ! Mais l’histoire ne se résume pas à un simple défi physique.

Le supporter britannique a passé les deux dernières décennies en Asie du Sud-est en travaillant auprès d’œuvres de charité, ce qui l’a malheureusement plongé en dépression. Utilisant le sport pour se remettre, il a décidé à son retour en Angleterre de mêler ses intérêts : ses courses pour suivre son club de cœur lui permettent de récolter de l’argent dont 50% iront à des associations caritatives localisées à Burnley, le reste étant divisé entre les œuvres de charité liées aux autres clubs de Premier League.









Jusqu’à 446 kilomètres de déplacement pour un match !

En plus d’être extrêmement louable, l’effort est loin d’être anodin. Burnley est une ville située au nord de l’Angleterre. Si pour un athlète confirmé comme Scott Cunliffe, les déplacements vers Huddersfield (42 kilomètres), et les deux clubs de Manchester (43 pour City, 49 pour United) apparaissent abordables, certaines distances sont réellement impressionnantes !

Ainsi sur les 14 voyages réalisés, les plus lointains ont été lors des matches à Southampton (433) et Brighton (446) ! Sept matches lui ont également valu de faire à peu près 350 kilomètres ou plus : Fulham (375), Cardiff (389), West Ham (345), Crystal Palace (360), Tottenham (335), Arsenal (346) et Watford (336) ! Il reste encore 5 rencontres pour Burnley à l’extérieur, notamment à Bournemouth (385 kilomètres de distance) et Chelsea (325). Au total, les courses qu’il a effectuées représentent l’équivalent de 87 marathons courus depuis le début de saison.









14 000 euros déjà récoltés

Pour être clair, il faut noter que ces déplacements ne se font pas en une fois, il lui a fallu par exemple fallu 10 jours pour effectuer le déplacement à Southampton. Depuis le début de la saison, ce sont déjà 10 paires de chaussures que Scott Cunliffe a utilisées, et le supporter de Burnley estime qu’il en utilisera probablement 20 d’ici la fin du championnat.

A noter surtout que jusqu’à présent, le runaway challenge a permis de récolter 14 000 euros alors qu’il reste encore 5 matches à l’extérieur pour le club. Pour revenir un peu au terrain, Burnley reste sur 4 matches sans défaites en Premier League hors de ses bases, le club étant la 12ème équipe à l’extérieur du championnat anglais.