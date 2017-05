Insolite – VIDEO : Cristiano Ronaldo fête ses 100 millions d’abonnés sur Instagram (à sa manière) et s'en prend à ses "haters"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Après les buts, les records et les titres, Cristiano Ronaldo fait la chasse aux followers sur les réseaux sociaux. Outre son triplé inscrit face à l’Atlético de Madrid, mardi dernier en demi-finale aller de Ligue des champions (3-0), le Portugais a franchi cette semaine le cap symbolique des 100 millions d’abonnés sur son compte Instagram. Le joueur de Madère en a profite pour organiser un questions / réponses avec ses fans depuis sa villa madrilène.

Ronaldo : "Les haters, continuez à me détester"

Ronaldo est un précurseur. Avant lui aucun homme, ni aucun sportif n’avait réussi à atteindre les 100 millions d’abonnés sur le réseau social Instagram. Il demeure également le premier à avoir plus de 100 millions de fans à la fois sur Instagram et Facebook où il compte plus de 120 millions d’abonnés (120 887 213 au 5 mai 2017).



CR7 a profité de ce live sur la Toile pour régler ses comptes avec détracteurs. Et avec la manière. "Les haters, continuez à me détester parce que sans vous je ne serais pas où j’en suis aujourd’hui. Donc continuez comme cela."













"Mes fans, ce sont eux le plus important"





Le joueur du Real Madrid a ensuite rendu rendu hommage à ses très nombreux fans. "Ce sont eux le plus important. Ils ont toujours été à mes côtés et m’ont rendu plus fort."







Pour célébrer son succès populaire, ainsi que le soutien inconditionnel de ses fans, le champion d’Europe 2016 s’est offert un joli plongeon dans une piscine. Bien évidemment, il n’a pas oublié de marquer le moment avec son célèbre " uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ", qu’on ne vous présente plus.