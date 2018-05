Insolite : Zlatan ne se rate jamais, même au permis de conduire [Vidéo]

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Après une dernière saison compliquée du côté de Manchester United à cause d’une blessure au genou, Zlatan Ibrahimovic retrouve ses sensations à 36 ans avec les Los Angeles Galaxy. Et cela se ressent en zone mixte, où interrogé nos confrères américains, il a une nouvelle fois démontré à quel point il avait confiance en lui.





« Zlatan ne se rate jamais »

Cette fois-ci il n’était pas question de football. Présent aux Etats-Unis depuis le mois de mars, l’attaquant suédois s’adapte aux lois en vigueur dans son nouveau pays d’adoption, et il a dû repasser son permis de conduire. Interrogé à ce sujet, il a reconnu l’avoir obtenu, avant d’être questionné sur le nombre de tentatives qu’il lui avait fallu pour y parvenir.

Ce à quoi il a rétorqué dans son style caractéristique et bien évidemment modeste : « Zlatan ne se rate jamais, n’oubliez pas cela. C’est impossible que je me rate. C’est le système qui a échoué, et pas moi qui ait échoué face au système. »









7 matches, 3 buts, 2 victoires, 5 défaites

Plus sérieusement, Zlatan Ibrahimovic a poursuivi en répondant aux journalistes à ce sujet sur la nécessité de se soumettre aux régulations en vigueur aux Etats-Unis. « Je l’ai passé, ce n’était pas simple, mais il faut le faire, et il faut respecter les lois. » En tout cas, l’attaquant passé par la Juve, l’Inter, le Milan, le PSG et le Barça a plus de réussite sur les routes que sur les terrains.

Depuis son arrivée aux Los Angeles Galaxy, le Suédois a pris part à 7 rencontres avec un bilan personnel plus qu’honorable comme en témoignent ses 3 réalisations. Mais d’un point de vue collectif, son équipe s’est inclinée à 5 reprises pour 2 victoires, avec 4 revers lors des 4 dernières journées où Zlatan a joué les 90 minutes intégralement.