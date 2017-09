Insolite : Quand Zlatan et Pogba se croient à Hollywood

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

La complicité entre Zlatan Ibrahimovic et Paul Pogba n’est plus à démontrer. Depuis leur arrivée à Manchester les deux joueurs semblent s’entendent à merveille comme le démontre leur dernière vidéo.

Leur belle entente sur les pelouses d’Angleterre se poursuit aussi en dehors. Paul Pogba et Zlatan Ibrahimovic ont développé une magnifique amitié depuis leurs venues à Manchester. On a d’ailleurs pu le voir sur les réseaux sociaux où l’un et l’autre ont publié une charmante vidéo prouvant que leur complicité ne se fait pas que de passes et de dribbles mais aussi de petites vannes…





En route pour Hollywood

Les deux joueurs se retrouvent après un tournage pour une interview. Et les deux Mancuniens ne peuvent s’empêcher de se chamailler gentiment. Sur la vidéo que l’on vous propose de voir, Zlatan critique le style vestimentaire de Pogba. L’ancien turinois porte un t-shirt que l’ancien Parisien ne trouve pas à son goût, et bien évidemment quand Ibrahimovic a quelque chose à dire, il ne s’en prive pas !

Le t-shirt en question porte la mention equal game, que le Suédois ne semble pas connaître. Ce qui ne l’empêche pas en fin de vidéo de subtilement prendre à son tour un vêtement avec la même inscription ! Retrouvez cette séquence ci-dessous que Zlatan accompagne gentiment d’un « Hollywood next », preuve qu’un projet de reconversion est en cours ?









Equal game, la nouvelle marque de respect de l’UEFA

Cette courte vidéo est une promotion pour le nouveu projet de l’UEFA, appelé Equal game. Depuis de nombreuses années, l’association européenne de football cherche à mettre en avant les valeurs de l’égalité à travers le ballon rond. En cette rentrée footballistique, l'organisation a lancé « Equal Game » à la fin du mois d’août. L’objectif est de prouver que le football est ouvert à tous, et que les critères d’âge, de sexe, ou d'origine ethnique ne doivent pas être un frein à l’intégration par le sport.

Les deux premiers ambassadeurs de cette politique sont donc Zlatan Ibrahimovic et Paul Pogba, mais d’autres grands joueurs sont attendus dans cette campagne de lutte pour les plus belles valeurs du jeu. Ainsi Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont notamment annoncés, reste à savoir si cela sera ensemble ou non, et avec le même humour et la même complicité que les deux joueurs de Manchester United.









