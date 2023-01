Italie-France : Egalisation de Pellé à la 21ème minute ! 1-1

Les Italiens seront revenus très vite au score ! Après un très bon débordement sur le côté droit de Candreva qui résiste à N'Golo Kanté, Pellé réalise une belle frappe en pivot pour tromper Mandanda !

Les Italiens n'auront pas été menés au score très longtemps ! A la vingt-et-unième minute, Graziano Pellé est parvenu à égaliser. La défense française n'a pas été exempt de tout reproche, N'Golo Kanté étant déborder par Candreva sur le côté droit et Raphaël Varane se laissant mystifier par l'avant-centre italien !





Pellé un danger constant depuis le début !

L'attaquant italien s'était déjà illustré dans les premiers instants de la rencontre en se procurant la première occasion du match. Suite à un corner, il reprenait déjà en pivot, mais il ne réussissait pas à cadrer sa tentative. Il a été bien plus adroit à la 21ème minute en étant à la réception d'un centre de Candreva. La suite a été remarquable. Pellé pivotait puis résistait à la présence du capitaine des Bleus, et décochait une frappe limpide pour venir tromper Mandanda ! Le score de parité est loin d'être d'être immérité, tant les deux formations rivalisaient dans le jeu et parvenaient à se maîtriser l'une et l'autre avant l'ouverture du score.

Varane une reprise en dent de scie

Pour le défenseur madrilène, le retour en Bleu devait constituer le point d'orgue d'un début de saison qui l'a vu redevenir titulaire au Real. Pas assez présent sur l'homme sur cette action, il n'a pas gêné Pellé lorsqu'il a pivoté. Varane possède une part de responsabilité sur le but, où N'Golo kanté n'a pas non plus été grandiose, lui qui réalise malgré tout une première mi-temps très intéressante à la récupération. Sur ce coup-là, l'attaque italienne a pris le dessus sur la défense des vice-champions d'Europe d'une magnifique manière.