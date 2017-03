Italie : Gianluigi Buffon, la légende aux 1 000 matches

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Un jour, peut-être, "Buffon" deviendra le superlatif ultime. Difficile, il est vrai, de trouver de nouveaux termes pour qualifier la carrière immense du gardien de but italien. En s'imposant avec l'Italie contre l'Albanie vendredi 24 mars en éliminatoires du Mondial 2018, Gianluigi Buffon, 39 ans, a franchi un cap impressionnant : le voici désormais fort de 1 000 matches au niveau professionnel. Le premier remonte au 19 novembre 1995 en championnat d'Italie : à seulement 17 ans, le prometteur portier suppléait Luca Bucci, l'habituel titulaire. Et face à George Weah, Roberto Baggio, Zvonimir Boban et Marco Simone, le jeune "Gigi" Buffon gardait la cage de Parme inviolée (0-0).

Une carrière immense à la Juve

Depuis, l'Italien est devenu une légende parmi les gardiens de but. Après Parme (1995-2001), il a rejoint la Juventus en 2001 contre une indemnité de transfert de 53 millions d'euros, ce qui fait de lui toujours le gardien le plus cher de l'histoire. Pour rappel, en débarquant dans le Piémont, il chassa de la cage turinoise un certain... Edwin van der Sar.

Sous le maillot de la Vieille Dame, Buffon en est à 612 apparitions, dont 37 en Serie B lors de la saison sanction de la Juve (2006-2007) dans le cadre du scandale du Calciopoli (une affaire de corruption dans la désignation des arbitres qui entraîna aussi des sanctions pour l'AC Milan, la Fiorentina, la Lazio Rome et la Reggina). Peut-être pourra-t-il titiller le record du club détenu par Alessandro Del Piero et ses 705 matches en 19 ans (contre 16 ans pour Buffon).

Au sommet de l'Europe, il donne rendez-vous au monde en 2018

Apparu en équipe d'Italie dès 1997, Gianluigi Buffon a honoré sa 168e cape internationale contre l'Albanie. Il devance désormais l'Espagnol Iker Casillas et le Letton Vitalijs Astafjevs et détient le titre honorifique d'Européen le plus capé de l'histoire du football. Il pourra peut-être aller chercher le record absolu de l'Egyptien Ahmed Hassan, qui compte 184 sélections. Et cela semble dans ses cordes quand on connait l'objectif de l'Italien : il veut jouer la Coupe du monde 2018.

Buffon fait déjà partie des trois uniques joueurs ayant disputé cinq phases finales du Mondial, avec le Mexicain Antonio Carbajal et l'Allemand Lothar Matthäus. Il peut devenir en 2018 le premier à compter six phases finales à son actif (1998, 2002, 2006, 2010, 2014 et 2018), même s'il n'était que remplaçant lors du Mondial en France derrière Gianluca Pagliuca et Francesco Toldo.

La légende honorée par tous

1 000 matches, 426 clean sheets (soit 42,5% de matches sans prendre de but), une moyenne de 0,82 buts encaissés par match, 19 titres dont la Coupe du monde 2006, 614 matches de Serie A (le record de 647 de Paolo Maldini est en danger) un nombre incalculable de records : cela valait bien une pluie de féliciations pour Gianluigi Buffon. Zinedine Zidane, Francesco Totti, Bastian Schweinsteiger, Patrice Evra, la Juventus, Paulo Dybala, Manchester City, le Bayern Munich, Parme... Les hommages se sont multipliés, tous plus appuyés les uns que les autres. Et dire que l'histoire de la légende Buffon n'est pas encore terminée...

1000 games Buffon ! Bravo 👏🏽 Une publication partagée par zidane (@zidane) le 25 Mars 2017 à 3h12 PDT