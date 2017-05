Italie : La Juventus championne pour la 6ème fois de suite !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Grandissime favori à sa succession, la Juventus a dû patienter jusqu’à la 37ème journée pour être champion d’Italie. C’est en venant à bout de Crotone (3-0) que Dybala et les siens ont été sacrés.





La Roma et Naples ont lutté jusqu’au bout

L’an dernier c’est en comptant 9 points d’avance sur Naples (91 contre 82) que les hommes d’Allegri avaient conquis le Scudetto. Pour la saison 2014-2015, la Juve obtenait 87 points, soit 17 de plus que son dauphin, la Roma ! Cette année, les Turinois sont dans les mêmes bases (88 unités après 37 matches), mais leurs adversaires sont bien plus proches, puisqu’il a fallu attendre l’avant-dernière journée pour officialiser le titre des Bianconneri qui ne comptent que 4 points d'avance.

Avec leur victoire 3-0 sur Crotone (Mandzukic, Dybala, Alex Sandro), la Vieille Dame a donc assuré l’essentiel en remportant son sixième Scudetto consécutif !









En 2017, la Juventus aura fait la différence en ne s’inclinant que deux fois (3-1 à Rome et 2-1 à la Fiorentina). Au total les champions d’Italie n’ont connu la défaite qu’à 5 reprises, perdant au Genoa (3-1), à Milan (1-0) et contre l’Inter (2-1). Mais à domicile, les coéquipiers de Buffon sont juste imprenables.











Un titre construit à domicile où la Juve ne perd pas

5 défaites certes, mais aucune à domicile ! Car chez elle la Vieille Dame sait recevoir ! Ou plutôt elle afflige une sacrée déconvenue à ses visiteurs. Dans son antre du Juventus Stadium, Massimilliano Allegri et ses hommes ont récolté 55 points possibles sur 57 ! Seul le Torino est parvenu à obtenir le partage des points ! Autrement dit, à l'exception de l'autre club de Turin, toute équipe venue défier la Juve est reparti comme à son arrivée, avec 0 points, et quelques buts encaissés. Le succès des Bianconneri s'explique donc par le fait qu'elle a été intraitable chez elle, mais aussi par une attaque redoutable !





Higuain a marqué 24 fois, Dybala 10, Mandzukic 7, Pjanic et Khedira à 5 reprises chacun. Le danger de la Juve vient de partout et sa défense a encore montré combien il était difficile de la prendre à revers : Buffon n’a en effet pris que 26 buts cette saison en championnat. Largement la meilleure défense, mais troisième attaque du Calcio avec 75 buts inscrits assez loin derrière l’As Roma (87) et Naples (90). Peu importe, l’essentiel est fait pour la Juve, elle reste dominatrice dans le championnat Italien.









La réussite de Buffon à travers l'oeil de la Quotidienne









En route vers le triplé ?

Mais la belle saison de la Juventus n’est pas terminée. S’il reste encore une journée de championnat, les Turinois vont sans doute rapidement penser à un autre objectif en cette fin de saison. Les hommes d’Allegri ont en effet la possibilité de réaliser un triplé avec la Coupe d’Italie qu’ils ont remporté contre la Lazio Rome (2-0), le Calcio et surtout la Ligue des Champions.

Ils y affronteront en finale le Real Madrid, tenant du titre dans une opposition de style contre une équipe qui marque toujours au moins un but depuis plus de 60 matches, et la Juve qui n’a pris que 3 buts en Ligue des Champions. La Vieille Dame n’a plus remporté la C1 depuis 1996 et son succès contre l’Ajax. La fin de saison des Bianconneri pourrait être encore plus belle qu’elle ne l’est déjà ce dimanche avec ce 33ème Scudetto obtenu.