Italie : Mario Balotelli fait son retour en sélection

Par Julien Kobana

Cela faisait 4 ans que Mario Balotelli n’avait plus été convoqué en sélection italienne. La Squadra Azzura qui ne participera à la prochaine Coupe du Monde vient de nommer un nouveau sélectionneur en la personne de Roberto Mancini qui a décidé de rappeler l'attaquant de Nice qu'il connait très bien.





Balotelli à Nice contre les Bleus ?

Depuis la coupe du monde 2014, Mario Balotelli n’avait plus joué en sélection. Auteur de 7 buts toutes compétitions confondues entre 2014 et 2016 sous les couleurs livepruldiennes et milanaises, l’attaquant de 27 ans a connu une véritable renaissance sous le maillot niçois.

Avec les Azuréens, il a été bien plus régulier dans ses performances. Auteur de 15 buts pour sa première saison, « Super Mario » a trouvé le chmin des filets 18 fois cette année en Ligue 1, son meilleur total depuis ses débuts professionnels. Avec une sélection italienne en quête de renouveau après sa non qualification pour le Mondial en Russie, il était logique que Balotelli soit de nouveau appelé. Il pourrait retrouver les Bleus le 1er juin pour l’un des trois matches amicaux de l’Italie. Et hasard du calendrier, le match se déroulerait… à Nice !









Il a la confiance de Roberto Mancini

Son retour en sélection ne doit pas seulement à ses performances. Nommé cette semaine à la tête de la sélectionne transalpine, Roberto Mancini connait bien Mario Balotelli. Le technicien italien est en effet l’entraîneur qui l’a lancé à l’Inter Milan en 2007, et les deux hommes se sont retrouvés avec un peu moins de succès et un peu plus de tensions à Manchester City quelques années plus tard.

Toutes compétitions confondues Mario Balotelli a marqué 43 fois pour Nice en deux ans. Absent du groupe italien depuis 2014, la réussite de l’avant-centre niçois aurait pu aider la sélection italienne à se qualifier pour la coupe du monde en Russie. Mais c’est une toute autre histoire ; « Super Mario » a en tout cas l’occasion d’en écrire une nouvelle plus heureuse avec le maillot bleu italien après avoir été si talentueux avec le maillot rouge et noir des Aiglons depuis 2016.