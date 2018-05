Italie : Mario Balotelli, retour en grâce [Vidéo]

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

De retour en sélection après 4 ans d’absence, Mario Balotelli a réussi son match avec la Squadra Azzura. Il a été décisif sur le terrain et il a rédigé un très beau commentaire sur les réseaux sociaux.

Après deux saisons convaincantes sous le maillot de l’OGC Nice, Mario Balotelli a été récompensé de ses bonnes performances avec le maillot des Aiglons avec un retour en sélection. Roberto Mancini n’a pas eu à regretter la confiance qu’il a donnée au joueur de 27 ans qui s’est brillamment illustré contre l’Arabie Saoudite.





Un but pour son retour

Pour ce match amical, l’Italie de Mancini innovait avec un onze de départ remanié avec une ligne d’attaque composée d’Insigne (Naples, 35 sélections, 26 ans), Politano (Sassuolo, 2 sélections, 24 ans) et Mario Balotelli (Nice, 34 sélections, 27 ans). Largement dominatrice l’Italie a décroché la victoire contre l’Arabie Saoudite, grâce à Super Mario.

A la 21ème minute de jeu, l’Italien progresse balle au pied à 25 mètres des buts adverses et résiste à la pression de son adversaire avant de décocher une superbe frappe qui ne laisse aucune chance au gardien saoudien (1-0, 22ème). Sorti à l’heure de jeu, il sera remplacé par Belotti, lui aussi buteur à la 68ème (2-0). Une première sortie aboutie pour Mancini qui a obtenu son premier succès malgré la réduction du score adverse (2-1, 72ème, Al Shehri).









La belle dédicace de Balotelli à Davide Astori

La soirée a donc été belle pour Balotelli qui a fêté son retour en sélection avec un 14ème but avec l’équipe nationale italienne et qui s’est aussi distingué sur les réseaux sociaux. Au terme de la rencontre, il a tenu à dédicacer sa réalisation à Davide Astori, joueur de la Fiorentina décédé le 4 mars dernier.

« Je sais qu’il est tard et que tu es désormais là-haut… Mais je suis convaincu que tu as regardé le match avec mon papa aujourd’hui ! Ce but, même s’il ne représente rien, même s’il n’est utile à personne, je te le dédicace. »