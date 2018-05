Italie / Roberto Mancini nommé sélectionneur de la Squadra (Officiel)

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

L'ITALIE CONFIE LES CLÉS A MANCINI

La Squadra Azzurra a un nouveau capitaine à la barre. Sans sélectionneur de référence depuis le départ de Giampiero Ventura quelques jours après le fiasco et la non qualification pour la Coupe du monde 2018 lors du barrage face à la Suède, l’Italie va désormais ouvrir la page Roberto Mancini. L'ancien technicien de la Lazio Rome, l'Internazionale et Manchester City a été choisi par la Fédération italienne de football (FIGC)





Libéré de son contrat avec le Zenit Saint-Petersbourg, où il ne sera resté qu’une seule saison, Mancini, qui va prendre la succession de Luigi Di Biagio, nommé sélectionneur intérimaire au mois de février, va devenir pour la première fois de sa carrière de technicien sélectionneur à plein temps.









Mancini et l'Italie défieront les Bleus de Deschamps





Il sera présenté mardi en milieu de journée. Il détaillera lors de cette conférence de presse son projet pour redresser la Squadra après l’échec du Mondial. Son objectif premier a été de qualifier la sélection nationale pour le prochain Championnat d’Europe des Nations en 2020.





Mancini, capé à 36 reprises avec l’équipe d’Italie entre 1984 et 1994 (4 buts), va rapidement être à l’œuvre avec la Nazionale. Il devra en effet composer sa première liste pour les matches amicaux de fin de saison. L’Italie y affrontera l’Arabie Saoudite le 28 mai prochain à Saint-Gall en Suisse, avant d’aller défier l’équipe de France de Didier Deschamps à Nice le 1er juin. Cette première tournée se terminera par la réception des Pays-Bas le 4 juin à Turin.













Les messages de félicitations des clubs italiens à Mancini